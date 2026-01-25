Stefano De Martino, le prime parole commosse dopo la morte del padre

IPA Stefano De Martino

Prime parole commosse su Instagram per Stefano De Martino, dopo la scomparsa del padre Enrico, morto a 61 anni. “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Chiuso nel suo silenzio, dopo che la notizia è stata anticipata dai giornali, De Martino è andato regolarmente in onda con Affari Tuoi (le puntate sono sempre registrate qualche giorno prima). I funerali di Enrico De Martino si sono tenuti il 20 gennaio, alla presenza degli affetti, degli amici e di numerosi volti del mondo dello spettacolo che hanno voluto sostenere il conduttore in questo momento difficile.

Stefano De Martino, le parole commosse per papà Enrico dopo la scomparsa

È bastata una sola frase, essenziale e carica di una malinconia composta, per rompere un silenzio social che durava ormai da giorni. Stefano De Martino è tornato sui social, ricondividendo un pensiero dell’artista visivo Marcello Maloberti: “Il mio nome ha la voce di mio padre”.

Nonostante la popolarità immensa e i riflettori costantemente accesi sulla sua vita, il conduttore è riuscito a proteggere questo dolore, lontano dal chiasso mediatico. Enrico, scomparso a soli 61 anni, era il suo punto di riferimento, l’uomo che lo aveva sostenuto fin dai primi passi nel mondo della danza e che, oggi, continua a vivere in quel nome che Stefano porta con orgoglio.

L’addio a Enrico De Martino

Il 20 gennaio il tempo si è fermato per l’ultimo saluto a Enrico. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Michele, sul Colle Sant’Alfonso a Torre del Greco: proprio tra quelle mura, più di trent’anni fa, Enrico e sua moglie Mariarosaria Scassillo si erano scambiati le promesse. Durante tutta la funzione, Stefano non ha mai lasciato la mano di sua madre, cercando di essere quella roccia necessaria in un momento di totale smarrimento. La chiesa era gremita: non solo i familiari, ma tanti amici e volti noti che hanno voluto esserci, per far sentire la propria vicinanza, da Antonio Ricci a Patrizio Rispo e Peppe Lanzetta. A rendere l’atmosfera ancora più sospesa sono state le note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone.

Al termine della cerimonia, è stato anche lo stesso Stefano a voler portare a spalla il feretro del padre, un gesto di amore estremo e di rispetto. In quegli istanti, il conduttore è riuscito a rompere il suo silenzio solo per un istante, sussurrando poche parole che racchiudono una vita intera: “È stato il miglior papà”, come riportato da Il Mattino. Poi, mentre Enrico lasciava la chiesa per l’ultima volta, è esploso un lungo applauso.

L’abbraccio della famiglia si è allargato oltre ogni aspettativa, dimostrando che nei momenti di vero dolore le vecchie ruggini svaniscono per lasciare spazio solo a ciò che conta. Al fianco di Stefano c’era infatti l’ormai ex moglie Belén Rodriguez. La showgirl e conduttrice è arrivata insieme al loro figlio Santiago, che a soli dodici anni si è trovato ad affrontare il vuoto lasciato dal nonno. Ora, mattone dopo mattone, è il momento di ricominciare, portando avanti l’eredità immateriale: i ricordi e gli insegnamenti che Enrico ha lasciato a tutti loro.