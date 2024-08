Kate Middleton, ultime notizie. Il presunto flirt con Harry di cui nessuno parla più

I segreti più privati di Kate Middleton sono stati rivelati dalla biografia di Robert Jobson, Catherine, la Principessa del Galles, Eppure nessuno osa più parlare di quella presunta attrazione che Harry aveva nei confronti della cognata e che si diceva fosse contraccambiata.

Kate Middleton, i suoi segreti resi pubblici

Kate Middleton prosegue la sua estate sottoponendosi alle cure contro il cancro. È probabile che la rivedremo in autunno, anche se c’è chi spera possa fare un breve viaggio fino a Parigi per presenziare a qualche gare dei Giochi Olimpici 2024, ma sarà davvero difficile.

Dopo le due apparizioni pubbliche al Trooping the Colour e a Wimbledon, Kate ha deciso di ritirarsi ancora per un lungo periodo, almeno fino a fine settembre. E poi si vedrà, molto dipende dal decorso della malattia e da cosa diranno i medici. Ma come sempre, quando la Principessa del Galles lascia la scena pubblica, si scatenano le malelingue più o meno ufficiali.

Ecco allora la biografia dove si racconta di come William l’abbia lasciata con una telefonata di 30 minuti, poi seguono i pettegolezzi sul Principe del Galles e Rose Hanbury e per concludere si è rivangata una vecchia indiscrezione risalente addirittura al 2016.

Kate Middleton e Harry, il presunto flirt

Allora William, Kate Middleton e Harry facevano squadra. Il trio era sempre unito e compatto. Erano quasi sempre insieme agli eventi istituzionali della Monarchia. Kate era in mezzo tra i due fratelli. I rumors iniziarono ad affiorare durante il compleanno della Regina Elisabetta, quando Harry e la cognata furono sorpresi a parlare fitto fitto e a ridacchiare, mentre William li guardava furente.

Da qui i pettegolezzi su un presunto flirt tra Kate e il fratello di suo marito. Poi ci fu il trasferimento dal Norfolk a Kensington Palace degli allora Duchi di Cambridge e questo trasloco si disse fu voluto in particolare da Lady Middleton per stare più vicino a Harry che all’epoca abitava a Palazzo.

Ovviamente queste erano solo voci che non trovarono mai alcuna conferma. La Corona nemmeno si preoccupò di confutarle, tanto erano inconsistenti. E in effetti poco dopo si spensero.

Harry innamorato di Kate

Però, un fondo di verità c’è. Infatti, i più prestigiosi commentatori reali britannici sono convinti che Harry fosse innamorato di Kate. Ingrid Seward, in realtà, ha precisato: “Non intendo fisicamente, ma mentalmente. Ricordi quando erano solo loro tre? [riferendosi a Harry, William e Kate ndr]. Lui ha sempre desiderato una sorella, lo ha detto a Diana”. “Penso che lui la adorasse, era sempre da loro a Kensington Palace, stava sempre lì a cena”.

Questa adorazione di Harry nei confronti di Kate a volte irritava William, perché il fratello era sempre tra loro. Ma la di fatto la cosa non gli creava un grande problema. Mentre Lady Middleton trovava molto simpatico e divertente il cognato, si trovava bene in sua compagnia.

Meghan Markle ha rovinato tutto

L’equilibrio tra i tre fu interrotto con l’arrivo di Meghan Markle. L’ex attrice non sopportava il legame che Harry aveva con Kate, doveva essere lei l’unica donna per il marito. “Era profondamente invidiosa della cognata” e l’invidia divenne gelosia. “Meghan sognava di diventare una principessa e di abitare al Castello di Windsor” e Lady Middleton era l’ostacolo alla realizzazione dei suoi sogni.

La situazione come è noto è precipitata nel 2020. Oggi Harry e Kate non hanno più alcun rapporto. Non si parlano più e in tal senso molto ha fatto Meghan.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.