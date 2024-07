Kate Middleton, ultime notizie. Scaricata al telefono e le liti continue di William

Kate Middleton scaricata al telefono da William che litiga con tutti. Anche con Re Carlo. Nuove rivelazioni dal libro "Catherine, The Princess of Wales".

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro ma i suoi segreti più intimi saranno presto rivelati in una biografia-scandalo di Robert Jobson, Catherine, The Princess of Wales, che racconta nel dettaglio le tensioni fin dall’inizio della storia con William. E il carattere irascibile del Principe del Galles che all’inizio di quest’anno si è scontrato violentemente con suo padre, Re Carlo.

Kate Middleton si sta sottoponendo ancora alla chemioterapia preventiva. Avrebbe bisogno di tranquillità e riposo, ma a lei non sono concessi. Prima le teorie complottiste sulle sue condizioni di salute, poi il gossip sul presunto tradimento di William con Rose Hanbury e ora una biografia che vuole portare alla luce quello che accade dentro il Palazzo, senza risparmiare alcun dettaglio scabroso.

Chi è Robert Jodson, l’autore di Catherine, The Princess of Wales

Questa volta non è Harry a vuotare il sacco, ma Robert Jobson, scrittore, giornalista, esperto in questioni reali. Il suo nuovo libro Catherine, The Princess of Wales esce il primo di agosto e promette di svelare alcuni segreti di Kate che nessuno aveva mai svelato prima. Il libro è ben più pericoloso dell’autobiografia del Duca del Sussex, Spare, poiché il suo contenuto è molto più attendibile.

D’altro canto, Jobson sa fare il suo mestiere e conosce molto bene la Famiglia Reale. Ha al suo attivo due libri su Diana e innumerevoli volumi su Carlo e altri membri dei Windsor. Nel 2005, inoltre, vinse il premio London Press Club, Scoop of the Year, per il suo servizio esclusivo mondiale sul fidanzamento di Carlo e Camilla. Dunque, le notizie raccolte nel libro su Kate Middleton saranno sicuramente fondate.

William, 30 minuti per scaricare Kate

Alcune parti del testo sono state già pubblicate in anteprima. Come ad esempio quella della telefonata con cui William ha lasciato Kate quando ancora non erano fidanzati. L’autore ripercorre la storia d’amore dei Principe del Galles. I due iniziano a frequentarsi ai tempi dell’università. Nel 2005 la loro relazione va a gonfie vele, William ogni venerdì va a casa di Kate mentre frequenta l’accademia militare, nel 2006 lei è invitata alla cerimonia di diploma e tutti attendono il fidanzamento ufficiale.

Ma poco dopo arriva la telefonata fatale di William con cui scarica Kate in soli 30 minuti, dicendole che entrambi hanno bisogno dei loro spazi. Lady Middleton parte con sua madre Carole a Dublino, poi va con le amiche a Ibiza e quando torna a Londra viene continuamente paparazzata con sua sorella Pippa all’uscita dei Club.

William dal canto suo festeggiò la rottura ubriacandosi al nightclub Mahiki di Londra, dove alticcio gridava “sono libero”. Ma questo è tipico del Principe, stando a quanto racconta Jobson nel suo libro.

William, litigi continui con Carlo

In effetti, è noto che William abbia un carattere irascibile e che Kate è stata capace di mitigarlo. Ma i suoi scatti d’ira non sono cessati. Così, stando a quanto si legge nella biografia, il Principe del Galles ha litigato violentemente con Carlo all’inizio di quest’anno.

Il Re avrebbe ammonito il figlio ed erede al trono, chiedendogli di non spostarsi in elicottero insieme a Kate e ai bambini. William però non ha voluto sentir ragioni e si è rifiutato di obbedire al Re, rivendicando la sua esperienza di pilota. Da qui i continui litigi con suo padre Carlo.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.