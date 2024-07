Fonte: IPA Kate Middleton

I fan di Kate Middleton sono in attesa dell’ultimo libro a lei dedicato. Il titolo è Catherine, la principessa del Galles, in uscita l’1 agosto 2024. A breve la biogafia sarà disponibile in tutto il mondo ma, per quanto riguarda il lavoro della giornalista Robert Jobson, abbiamo già delle anticipazioni. In queste pagine è stato descritto quello che è un ruolo insolito ricoperto dalla moglie di William a corte.

Il ruolo di Kate a corte

Uno dei temi più rilevanti anticipanti sul fronte della nuova biografia su Kate Middleton riguarda di certo la Regina Elisabetta II. Si è parlato infatti della causa della sua morte. Detto ciò, il focus del lavoro è ovviamente Kate Middleton, che viene descritta come pacificatrice. Non è facile vivere a corte, alle prese con una famiglia complessa e colma di contraddizioni. Il rapporto tra Carlo e i suoi figli è tutt’altro che sereno. Facile non lo è mai stato e dopo l’addio di Harry e le sue tante accuse, la situazione non ha fatto che peggiorare. Cosa c’entra Kate in tutto questo?

Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, Jobson ha fatto emergere un’immagina di donna particolarmente matura, in grado di portare serenità nella Famiglia Reale. A differenza di Diana, lei è giunta all’altare con un’età differente e una maggiore consapevolezza. Più pronta, per quanto possibile, a questo tipo di ruolo.

Lei è stata fondamentale nel permettere a Re Carlo e William di ritrovarsi, dopo tante incomprensioni e grande distanza. Ha tentato da subito di replicare il modello della sua infanzia felice, così da tutelare anche i suoi figli.

Kate tra William e Carlo

Ci sono stati molti anni di tensioni tra Carlo e William. Al di là della grande ferita, rappresentata dalla morte di Lady Diana, sembra che i due abbiano modo di approcciarsi alla gestione della Corona differenti. Il tutto è stato acuito dalla morte della Regina Elisabetta e dall’allontanamento di Harry.

Nell’ultimo anno, ad esempio, si è molto parlato dell’apertura da parte del Re nei confronti del secondogenito. Sembra però che il maggiore dei due non sia minimante disposto a riaprire una porta. Troppo è stato detto e scritto.

Non sembra essere riuscita in un miracolo tra i fratelli, Kate. Tra padre e figlio, però, ha saputo di certo fare da filtro in maniera eccellente. Ecco quanto si legge: “Dietro quel suo sorriso pubblico scintillante, c’è una donna volitiva. Ha un intelletto acuto e una determinazione molto tenace. Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire, sarà la regina consorte. In futuro risulterà essere, probabilmente, la prima vera regina del popolo. Se non fosse nata oggi ma ben 50 anni fa, questo suo tipo di parabola sarebbe stato impensabile. Questa è pura materia pere fiabe”.