Kate Middleton, la sua speranza per il nuovo anno. E interviene tra William e Carlo

Piani, speranze e desideri di Kate Middleton per il nuovo anno, sempre più una figura portante, anche per William e Carlo

Fonte: IPA Kate Middleton

Il 2025 è iniziato da pochi giorni, ma Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha un desiderio: quello di trascorrere più tempo al fianco del Principe William. Tempo di qualità, naturalmente, perché se c’è una cosa che le ha insegnato l’ultimo periodo è l’importanza di amare e di essere amati incondizionatamente. Così a volte interviene nei discorsi più infervorati tra William e il padre, Re Carlo.

Kate Middleton, il desiderio di trascorrere più tempo con William

Quando si posseggono dei titoli, non sempre è possibile mettere la Ditta in stop: dopo essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva e aver concluso il trattamento, per Kate Middleton è tempo di tornare alla normalità. La Principessa del Galles ha compiuto 43 anni il 9 gennaio: per lei, William ha rotto il protocollo ed è stato definito un uomo moderno. Piena di speranza e di ritrovata serenità, alla ricerca di un equilibrio, è molto probabile che la Principessa sarà sempre più spesso al fianco di William.

Sono ormai pienamente consapevoli di essere il futuro Re e la Regina del Paese: la speranza della Principessa è di poter trascorrere molto più tempo con il Principe, sia in privato quanto sulla scena internazionale. E se c’è chi ha ipotizzato che Kate non tornerà ancora pienamente a regime con i suoi impegni di Corte, in realtà William ha bisogno di lei. “William ha assunto il ruolo di statista mondiale da solista, ma in futuro penso che Catherine trascorrerà più tempo al suo fianco”, ha rivelato Robert Jobson.

Kate interviene tra Carlo e William

Il 2024 è stato un anno difficilissimo per la Famiglia Reale, un vero Annus Horribilis. Ma tutti si sono sostenuti a vicenda, senza farsi mai mancare il supporto, anche se non sempre si va d’accordo. Proprio come accade in tutte le famiglie, anche William e Re Carlo, che condividono un legame profondo, hanno delle divergenze, soprattutto in merito a un approccio diverso ai doveri Reali. Ora che William si sta ritrovando ad assumere un ruolo maggiormente attivo come erede al Trono da Principe del Galles, quelle differenze con il padre stanno iniziando a pesare.

Stando a quanto riferito da Marca, Kate sta intervenendo spesso per ristabilire l’armonia tra il Principe e suo padre: sarebbe proprio lei il “collante” tra loro, in particolare perché Carlo è sempre stato ossessionato nei confronti della popolarità. E il Re apprezza profondamente Kate (tanto da dirsi “estremamente orgoglioso”) della capacità di gestire le dinamiche familiari, riconoscendole doti preziose, tra cui l’empatia e la resilienza.

Emotivamente matura, Kate ha grandi piani per il 2025: oltre alla vicinanza con William e alla speranza di poter presenziare più spesso agli impegni ufficiali, ha intenzione di organizzare dei momenti in famiglia, anche e soprattutto a contatto con la natura. La salute rimane per il momento la sua priorità, ma anche la famiglia, quella che ha costruito con il Principe e che rappresenta il futuro della Monarchia. Possiamo sicuramente attenderci grandi cambiamenti in questo 2025, e Kate è intenzionata a sostenere pienamente il marito nei suoi doveri pubblici, senza dimenticare le dure lezioni imparate nel 2024.