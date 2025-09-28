Kate Middleton, l’unica speranza e le voci preoccupanti: “Litigi tra William e Carlo”

William e Carlo starebbero affrontando un periodo complicato, e Kate Middleton è l'unica speranza per mettere pace tra padre e figlio

IPA Kate Middleton

Circolano voci di tensioni, peraltro piuttosto contraddittorie, intorno alla Famiglia Reale: sembra che Carlo e William abbiano avuto diversi scontri verbali sentiti attraverso le mura del palazzo. Nulla di confermato, anzi, le indiscrezioni sono state successivamente definite come “speculazioni”. Tuttavia, all’interno di questo scenario, Kate Middleton resterebbe l’unica speranza per riconciliare padre e figlio. Al centro delle tensioni ci sarebbero, infatti, anche divergenze di carattere personale.

Kate Middleton, è lei l’unica speranza per Carlo e William

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le speculazioni riguardo all’incontro tra Re Carlo e il figlio minore Harry. Se le voci su una riconciliazione con Harry circolano da tempo, più recenti sono i rumor che riguardano le tensioni con l’altro figlio, William. Tra i temi della discussione potrebbe esserci proprio il rapporto della Corona con il figlio Harry. Nulla di sorprendente, a dire il vero: Carlo è sempre stato più propenso a un riavvicinamento con il fratello minore, mentre William fatica ancora a perdonarelo. In questo scenario complesso, il punto di mediazione rimane sempre lei, la Principessa del Galles, Kate Middleton.

C’è anche chi ipotizza che queste voci abbiano un timing significativo: l’obiettivo potrebbe essere creare una divisione tra il Monarca e l’erede al trono. Tina Brown, esperta di questioni reali, ha persino riferito che Carlo sarebbe più irritato con William che con Harry. In particolare, la fonte di frustrazione di Carlo riguarderebbe il numero di impegni ufficiali: William ne affronterebbe meno rispetto alle aspettative. Tuttavia, l’approccio tra i due pare diverso: William preferisce concentrarsi su progetti di ampio respiro piuttosto che su singoli eventi.

William si dedica molto di più alla sua famiglia e ai figli, che mette sempre al primo posto rispetto ai suoi doveri ufficiali, come quando Kate ha annunciato il cancro e William si è preso una pausa per starle vicino. “In qualche modo, la dedizione genitoriale di William sembra sempre mascherata da una critica tacita delle carenze paterne del Re”.

Il ruolo di Kate

William e Carlo avrebbero una relazione complicata da tempo, tanto che il Principe del Galles non chiamerebbe mai direttamente suo padre. Nel caso in cui volesse farlo, dovrebbe programmare la telefonata tramite l’ufficio privato del Re. In questo complicato rapporto tra padre e figlio, c’è però sempre stata una figura chiave: Kate. La Principessa del Galles è sempre stata ben vista da Carlo, considerata la “figlia che non ha mai avuto“. Sarebbe dunque lei l’unica speranza per mettere pace tra William e Carlo. Anche se, va sottolineato, padre e figlio hanno le idee chiare sul futuro della Monarchia. E su questo almeno concordano.

Secondo il Mail, ci sarebbe più di un sospetto riguardo a queste voci. Ci sarebbe in atto qualcosa di più calcolato all’opera. “Cosa o chi possa esserci dietro questa congettura non è chiaro. Ma è una svolta preoccupante degli eventi”. C’è anche da dire che eventuali tensioni potrebbero essere giustificate dall’anno difficile che la Famiglia Reale ha dovuto affrontare: la diagnosi di tumore di Kate e Carlo, la chemioterapia preventiva della Principessa. Kate stessa si è presa un lungo periodo di pausa per sé, un periodo durante il quale sembrerebbe aver ritrovato un maggiore contatto con la natura e la fede. Al suo fianco, c’è sempre stato William: con i Galles, avanza anche un nuovo modo di intendere la Monarchia.