Re Carlo e quel problema col Principe William che “lo fa impazzire”

Tensione sempre più alle stelle tra Carlo III e il figlio più grande, il Principe William, in un momento già molto critico per la monarchia britannica

Fonte: IPA Principe William e Re Carlo

Non è di certo una novità: il rapporto tra Re Carlo e il Principe William ha dovuto fare i conti, nel corso del tempo, con diversi contrasti e screzi. Tanto che spesso è dovuta intervenire Kate Middleton, che col suocero ha invece sempre avuto un ottimo legame tanto che il sovrano la considera una figlia a tutti gli effetti. Nell’ultimo periodo, però, la relazione tra padre e figlio si sarebbe incrinata ancora di più.

Il problema tra Re Carlo e William

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da un’esperta reale, Carlo d’Inghilterra sarebbe furioso perché William starebbe offuscando sia lui che il suo regno: tra i due si sarebbe accesa una certa rivalità che potrebbe avere conseguenze drastiche per il futuro della Corona. Re Carlo sognava da tempo questo ruolo ma deve affrontare continue critiche e scandali. Il suo regno viene percepito da più parti come transitorio e da tempo circolano voci su una possibile abdicazione. Voci che si sono intensificate dopo l’annuncio della sua malattia, scoperta dopo un intervento alla prostata.

Ana Polo Alonso, esperta della casa reale britannica, ha parlato della faccenda nel programma tv spagnolo Socialité. Ha chiarito che, sebbene l’abdicazione sia esclusa e resti un argomento tabù in Inghilterra, l’ombra del futuro regno di William sembra proiettata su Carlo III. Quest’ultimo, salito al trono in età avanzata, sperava di consolidare con impegno e tenacia la sua posizione, ma sembra lottare con il peso delle aspettative e gli imprevisti della vita. “Carlo ha sempre sognato di diventare re ed è molto arrabbiato perché non sta facendo tutto ciò che avrebbe voluto fare”, ha detto la Polo.

Ma mentre l’abdicazione è un concetto ben accettato in altre monarchie europee (più di recente è accaduto in Danimarca con la Regina Margrethe, qualche anno fa in Spagna con Juan Carlos) nel Regno Unito rimane fuori discussione. Del resto la Regina Elisabetta insegna: la madre di Re Carlo è rimasta sempre fedele al giuramento pronunciato il giorno della sua incoronazione e ha regnato fino alla sua morte, avvenuta all’età di 96 anni. Per Elizabeth la nozione stessa di abdicazione metterebbe a repentaglio il rispetto e il prestigio dell’istituzione monarchica e il figlio intende seguire il suo insegnamento.

“L’abdicazione è esclusa. È una questione che in Inghilterra non è contemplata”, ha ribadito Ana Polo. Ma il regno di Carlo continua ad essere descritto come di transizione e questo starebbe influenzando anche il suo rapporto con il primogenito. Per l’attuale monarca, che ha aspettato decenni prima di salire al trono, i vincoli di tempo e il chiacchiericcio pubblico sembrano pesare più che mai.

Il rapporto tra Carlo e William

Il rapporto oggi tra Carlo e William sarebbe piuttosto freddo e distante, anche perché il Principe ha un’immagine pubblica molto apprezzata, sono in molti a volerlo come nuovo Re, e questo starebbe creando una sorta di gelosia nel padre. “Lo sta facendo impazzire e si sente messo in ombra da Kate Middleton e William. Carlo è una persona ossessionata dalla sua popolarità e da ciò che i media dicono di lui”, ha aggiunto Ana Polo Alonso. Che ha poi rimarcato che a “a William piace l’idea di essere Re, gli piace l’autorità, gli piace comandare e non vede l’ora. Anche se ha le sue insicurezze e ha paura di sbagliare”. Ma il Principe potrà contare su Kate, da oltre venti anni il suo maggior sostegno.

Gli ultimi rumors sui Windsor sono molto simili a quelli di qualche tempo fa riportati da Us Weekly: “William si sta preparando dietro le quinte per quando avverrà la sua ascesa. Come suo padre, prende molto seriamente il suo incarico reale. Però il Principe e Re Carlo sono rivali quando si tratta di lavoro e ci sarebbe anche un po’ di gelosia da parte del sovrano nei confronti del figlio che sarebbe più popolare di lui. Il sentimento ricorda un po’ quello che, pare, Carlo provasse riguardo alla compianta Lady Diana“.

Carlo dunque starebbe cercando di consolidare la sua posizione ma invano visto che la popolarità dei Principi del Galles è decisamente alle stelle, complice la malattia di Kate Middleton che l’ha resa ancora più amata e stimata e sono in molti ad attendere con una certa ansia di vederla nei panni di Regina.

Non a caso la Principessa è stata tra i personaggi più cercati al mondo su Google nel 2024 ed era in lizza per diventare la persona dell’anno secondo il Times, che poi alla fine ha preferito scegliere Donald Trump.

Al di là di tutto, questa rivalità tra Carlo e William potrebbe determinare il corso della monarchia negli anni a venire, sollevando dubbi sulla solidità e sulla rilevanza dell’istituzione che va avanti da secoli.