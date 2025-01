Kate Middleton, la dichiarazione di William che rompe il protocollo

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton non avrebbe potuto desiderare un compleanno migliore. Deve ringraziare la dichiarazione d’amore che William le ha fatto pubblicamente su Instagram. Il Principe del Galles ha rotto il protocollo, esibendo al mondo i suoi sentimenti e soprattutto ha messo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi sul suo presunto tradimento.

Kate Middleton ha compiuto lo scorso 9 gennaio 43 anni. Il compleanno è stato festeggiato in forma strettamente privata, ma William ha sorpreso sua moglie con un post magnifico sul profilo Instagram ufficiale, dichiarandole “ti amiamo”. Il Principe del Galles ha esibito così il suo amore per Kate, anche se a sfumato la confessione coinvolgendo anche i tre figli, George, Charlotte e Louis. Da qui il plurale del verbo.

Kate Middleton, William rompe il protocollo per lei

Un messaggio, firmato personalmente da Will, che ha rotto il protocollo. Di solito, gli auguri di compleanno che i membri della Famiglia Reale condividono sui social mantengono una certa formalità e distanza, anche se rivolti ai propri parenti più stretti. Questo perché le regole non scritte di Corte impongono di non mostrare pubblicamente i propri sentimenti, di qualunque natura essi siano.

Finché era in vita la Regina Elisabetta, questa norma era scrupolosamente seguita. Lady Diana aveva osato in parte violarla. Fu infatti lei la prima a stringere le mani ai sudditi e a parlare con loro. William e Kate avevano scelto una via di mezzo tra la rigidità del protocollo e l’esigenza di svecchiare la Monarchia e renderla più vicina alla gente comune.

Ma dopo la morte di Elisabetta e soprattutto dopo la diagnosi di cancro ricevuta da Kate, le cose sono molto cambiate. I Principi del Galles si sono scoperti vulnerabili e soprattutto persone con sentimenti che è giusto rendere pubblici, dalla paura per la malattia all’amore che hanno l’uno per l’altra.

Il messaggio di William gli è valso un vero e proprio elogio dei media e dei sudditi, tanto da essere definito “un Principe moderno”, grazie a questa sua mossa. Sicuramente, il testo del post è stato studiato nei minimi dettagli, ma appunto la scelta di non nascondere i propri sentimenti dimostra che vuole dare una svolta al suo ruolo e alla Corona.

Così, Arthur Edwards, fotografo reale, ha detto: “Il Principe Filippo non avrebbe rilasciato una dichiarazione come questa nel giorno del compleanno della regina. E nemmeno Carlo, per quel che conta. Ma le parole di William per Catherine dimostrano che uomo moderno è. La elogia come ‘la moglie e la madre più incredibile’ ed è ovvio che il loro legame è più forte che mai… William riconosce che Catherine ha superato un anno orribile. È stato magnifico, proteggendo la moglie”.

D’altro canto, il messaggio di William si accompagna a una foto di Kate che è stata definita “un gesto di ribellione”, per quanto delicata, vista la posa con le mani in tasca e i jeans.

Kate Middleton, William mette a tacere i pettegolezzi

A tutto ciò va aggiunto che la dichiarazione d’amore di William mette a tacere i pettegolezzi sul presunto tradimento che lui avrebbe consumato con Rose Hanbury. Per mesi, mentre Kate stava combattendo contro il cancro, i rumors insistevano sulla crisi matrimoniale dei Principi a causa della Marchesa.

Ma è evidente che queste voci sono prive di fondamento e William ha voluto fugare ogni dubbio mettendo a nudo il suo cuore.