Kate Middleton, la foto del compleanno nasconde un significato inaspettato

Kate Middleton posa nella foto nuova in jeans e con le mani in tasca che sembra un gesto irriverente ma nasconde un legame profondo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, nella foto condivisa da William per il suo compleanno, non ha voluto semplicemente dare un’immagine serena e felice di sé, ma ha lanciato un messaggio preciso e non così scontato.

Kate Middleton, la nuova foto per il compleanno

William ha pubblicato su profilo Instagram un messaggio d’amore per Kate Middleton nel giorno del suo compleanno, il 9 gennaio. Per la Principessa del Galles e per la sua famiglia è stata una giornata speciale, considerando l’anno che ha appena vissuto a causa del cancro.

William ha condiviso assieme al post una foto nuova di Kate, scattata dal fotografo Matt Porteous, che ha ritratto più volte la Principessa e la sua famiglia. L’immagine è stata realizzata la scorsa estate a Windsor e non era mai stata pubblicata prima.

La foto è in bianco e nero. Kate posa con la schiena appoggiata a una parete chiara, in abiti casual, un blazer, jeans. sciarpa a scacchi. Tiene le mani in tasca dei pantaloni, lasciando ben visibile l’anello di fidanzamento. I capelli sono lasciati sciolti sulle spalle con gli iconici boccoli.

Kate Middleton, i significati nascosti nella foto

L’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, ha analizzato la foto di Kate e ha sottolineato come vi siano diversi messaggi nascosti in essa. “Questa posa monocromatica molto elegante avrebbe potuto essere presa direttamente da un servizio di moda, ma Kate l’ha arricchita di simboli e segni che esprimono sia il suo carattere, sia il suo attuale stato d’animo, sia i suoi legami profondi ed empatici con la defunta Regina“.

La James spiega che la Principessa del Galles si è ispirata ad Elisabetta per la posa con le mani in tasca. “La defunta regina aveva novantatré anni quando realizzò il suo sogno di adottare alcune pose da modella davanti alla macchina fotografica”.

E prosegue: “Un gesto vietato perché ritenuto ‘inadeguato’ era quello di mettere le mani in tasca. L’espressione di gioia e di eccitazione assoluta sul volto della defunta Regina mentre infrangeva la regola della madre e si esprimeva in alcune pose in stile Vogue, è rispecchiata da Kate qui mentre infila con enfasi le mani nelle tasche dei jeans in un modo che sembra mostrare amore e rispetto verso uno dei momenti più divertenti della defunta Regina”. “Forse [Elisabetta ndr] festeggiava il fatto che la prossima Regina in linea di successione non sarebbe stata limitata da così tante regole e protocolli”.

Fonte: IPA

Per quanto riguarda Kate, sottolinea James: “Il senso di delicata ribellione e la totale sicurezza personale di Kate sono creati qui da qualcosa di più di un semplice gesto della mano. Esprime un senso di forza e resilienza con un look e una posa che sono lontani anni luce dai suoi abiti floreali dall’aspetto più vulnerabile e dai suoi sorrisi riflessivi.

“Le sue maniche sono, forse non arrotolate ma sicuramente piegate, in un modo che richiamo il momento in cui sta per iniziare un lavoro e la sua schiena è leggermente arcuata per suggerire ancora una volta sicurezza e forse ottimismo. Judi ha aggiunto che Kate sfoggia un sorriso “malizioso e giocoso” con il suo “sopracciglio storto”.