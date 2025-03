Kate Middleton, nuove rivelazioni sul legame con William dopo l’ultimo anno

Fonte: IPA William e Kate Middleton

L’ultimo anno è stato un vero e proprio inferno per Kate Middleton e il Principe William. Quasi un anno fa, la Principessa del Galles ha annunciato al mondo di avere il cancro e di doversi sottoporre alla chemioterapia preventiva. Da allora, è tornata in pubblico, prendendo tutte le precauzioni del caso: al suo fianco, in ogni momento, c’è sempre stato lui, il Principe. La loro relazione, oggi, è più solida che mai.

Kate Middleton, la relazione con il Principe William

Il 22 marzo, Kate Middleton ha annunciato al mondo, in un video, di avere il cancro. Una dichiarazione che ha scatenato un’ondata di affetto da tutto il mondo e che, all’epoca, ha messo a tacere diverse fake news sulla Principessa. Oggi, il tumore di Kate è in remissione: l’abbiamo vista alle celebrazioni annuali del Commonwealth Day, in un abito-cappotto rosso di Catherine Walker. Eppure, basta riavvolgere il tempo indietro di un anno per comprendere il coraggio di Kate nell’affrontare la diagnosi e le difficoltà che hanno comportato il ritorno alla scena pubblica.

La data del Commonwealth Day è stata importante: nel 2024, sia la Principessa del Galles quanto Re Carlo avevano saltato l’evento, proprio per i loro problemi di salute. In parte, viste anche le speculazioni online, per la Principessa è stato un sollievo spiegare la sua prolungata assenza dalla vita pubblica. Ma avere William al suo fianco è stata fonte di conforto, di rassicurazione, anche e soprattutto per permettere ai bambini, George, Charlotte e Louis, di affrontare questo periodo con più consapevolezza. Durante quest’ultimo anno, William è stato tutto per Kate: entrambi sono profondamente devoti l’uno con l’altra. “La loro è una vera storia d’amore e l’ultimo anno li ha probabilmente resi una coppia più forte”.

La Principessa è più innamorata che mai

E l’amore è il filo rosso che lega profondamente William e Kate, così come il rispetto che provano a vicenda: alla cerimonia del Commonwealth Day, la coppia si è mostrata più unita che mai, e questo significa solamente una cosa. La Monarchia ha affrontato l’anno più difficile, il 2024 è stato un annus horribilis, e ci sono stati grandi timori nei confronti del Re e della Principessa. Ma William e Kate sono il futuro stesso della Monarchia, e dalla loro storia ne dipendono le sorti stesse.

All’evento, Kate ha sorriso, scherzato con la sua famiglia, intrattenuto gli ospiti. L’anno trascorso è ormai passato, quasi un ricordo lontano. Il 2025 è iniziato all’insegna della felicità per i Galles, e non a caso il 9 gennaio, giorno del compleanno di Kate, William le ha dedicato parole di profondo sostegno: “La moglie e la madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole”. E anche se l’agenda di Kate non è ancora fitta come un tempo, al momento la Principessa si sta godendo la sua nuova primavera, con una gioia profonda nel cuore, tra gli impegni sul lavoro e, soprattutto, quelli che derivano dalle responsabilità di crescere il futuro erede al trono.