Fonte: IPA William e Kate d'Inghilterra

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono, senza dubbio, il nuovo volto e il futuro della Monarchia Inglese, ancora di più dopo il trasferimento in California dei Duchi di Sussex, che sembravano essere l’unica possibile alternativa al predominio nel cuore dei sudditi dei Principi del Galles.

Anche se non sono ancora sovrani del Regno Unito, l’erede al trono e sua moglie stanno già mostrando un nuovo modo d’intendere la Monarchia attraverso le loro decisioni. Anche nelle auto scelte dai Principi del Galles è palese il loro modo moderno di vedere l’istituzione europea e di mostrarsi quanto più possibile vicini ai loro sudditi.

L’Aston Martin del matrimonio

Kate Middleton e William d’Inghilterra si sono sposati con una cerimonia da sogno il 29 aprile 2011 e, dopo la funzione religiosa, il giro in carrozza e l’atteso bacio dal balcone di Buckingham Palace, hanno deciso di festeggiare ancora una volta con tutti i sudditi, percorrendo alcune strade di Londra a bordo di un’auto davvero particolare.

Fonte: IPA

Si trattava di un’Aston Martin DB6 MKII Vantage Volante di colore blu, regalata alla coppia da Carlo d’Inghilterra, che a sua volta l’aveva ricevuta in dono dai suoi genitori. L’auto era decorata da bandiere inglesi e da alcune targhe con cuori rossi e la lettera L di Love.

William d’Inghilterra tra Range Rover e Audi

A parte l’eccezione fatta il giorno più bello della loro vita, solitamente William d’Inghilterra e Kate Middleton guidano delle auto piuttosto comuni. Il futuro sovrano si è presentato all’ospedale dove sono nati i suoi figli con delle Range Rover, un brand molto amato dai reali inglesi.

Fonte: IPA

In altre occasioni il Principe del Galles, che spesso rinuncia agli autisti, è stato fotografato alla guida di alcuni modelli di automobili Audi. In particolare il figlio di Re Carlo III possiede un’Audi elettrica RS E-Tron GT. Con questo particolare veicolo ha fatto visita alla moglie nel 2024, quando lei si trovava ricoverata in ospedale per curarsi dal tumore che l’ha colpita.

Fonte: IPA

Ma il Principe del Galles si è mostrato in pubblico, nell’aprile del 2021, anche con una Land Lover, appartenuta a suo nonno, il Principe Filippo. Si trattava di un modello 2A del 1966, molto amato dal compianto marito della Regina Elisabetta II. Questo brand di veicoli è stato sempre apprezzato dai sovrani inglesi, specialmente da quando Re Giorgio VI ricevette in dono la centesima Land Rover prodotta dalla fabbrica automobilistica.

Ma la prima macchina guidata dal futuro Re è stata una semplice Volkswagen Golf, che gli è stata regalata dal padre, dopo aver conseguito la patente di guida. William d’Inghilterra è appassionato anche di moto e guiderebbe una Ducati 1198S del 2009, secondo il Dailymail.

Kate Middleton preferisce le Audi

Come il marito anche la prima auto di Kate Middleton è stata una Volkswagen Golf, poi sostituita da un’Audi A3 hatchback argentata. Negli anni la futura sovrana è stata vista diverse volte alla guida di alcuni modelli di questo brand di veicoli e di recente ne guidava un esemplare SUV. Nel 2019 Kate Middleton è stata fotografata anche alla guida di una Jaguar elettrica da £ 60.000, stesso tipo di veicolo scelto anche dal suocero per i suoi spostamenti autonomi.