Kate Middleton, ultime notizie: problemi di salute anche per il padre Michael

Fonte: Getty Images L'operazione di Michael Middleton, padre di Kate, è rimasta segreta fino ad ora

Anche il padre di Kate Middleton è malato. O meglio ha avuto dei problemi di salute nei mesi scorsi, proprio mentre la figlia scopriva di avere un cancro e pure Re Carlo annunciava di avere un tumore. Un dramma che si è consumato nel massimo riserbo, in totale riservatezza. La famiglia di origine della Principessa del Galles ha deciso di non divulgare alcuna informazione a riguardo, molto probabilmente per non gettare ancora di più nello sconforto i sudditi e non. Quel che è certo è che il 2024 si sta rivelando uno degli anni peggiori per i Windsor, un anno che difficilmente dimenticheranno.

Problemi di salute per il padre di Kate Middleton: è stato operato

L’operazione del padre di Kate Middleton è stata tenuta segreta fino ad oggi. A lanciare lo scoop è stato il giornalista e royal expert Robert Jobson, che ha da poco lanciato sul mercato il libro Catherine, Principessa del Galles, in cui rivela parecchi aneddoti e retroscena sulla futura Regina del Regno Unito (tra cui un presunto flirt con il Principe Harry). Lo scrittore ha fatto sapere che negli ultimi mesi Kate e William hanno ricevuto il sostegno di tutti, eccezion fatta per Michael, il padre di Lady Middleton, che ha dovuto fare i conti con un periodo difficile della sua vita.

“Supportato dalla sua fedele tata, Mary, e dallo staff medico, il Principe William ha contato anche sul sostegno dei genitori di Catherine, Michael e Carole, ma anche Michael aveva dei problemi di salute, è stato convalescente dopo aver subito un intervento chirurgico, quindi Pippa e James si sono messi a disposizione per prendersi cura della sorella. William doveva ancora occuparsi dei suoi doveri reali, soprattutto con il padre costretto a letto”, ha scritto Jobson, svelando il motivo per cui il padre di Kate non si è visto accanto alla figlia soprattutto nei giorni successivi all’operazione all’addome.

Durante i primi giorni di malattia, la famiglia di Kate Middleton si è recata in ospedale per stare con la 42enne, e anche le sue visite a palazzo sono state frequenti. Tuttavia, Michael, 75 anni ed ex pilota di aerei e poi imprenditore, non ha potuto raggiungere sua moglie e sua figlia, poiché anche lui ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Al momento non si conoscono i motivi di questa operazione, anche se Middleton non ha rinunciato alle uscite mondane.

Non a caso è apparso sorridente all’ultimo torneo di Wimbledon con la moglie Carol e qualche settimana dopo la coppia è stata avvistata anche alle gare di Royal Ascot. I Middleton sono sempre stati molto vicini ai Windsor, in particolare a William che hanno subito accolto e trattato come un figlio. Ma pure alla defunta Regina Elisabetta, che aveva un legame stretto con la madre di Kate Middleton.

Fonte: Getty Images

Come sta Kate Middleton: la Principessa è in via di guarigione

Intanto arrivano segnali positivi sulla malattia di Kate Middleton. Di recente la Principessa del Galles ha accettato l’invito di Re Carlo a trascorrere qualche giorno di vacanza nel castello di Balmoral, in Scozia. “Un segnale sicuro che è in via di guarigione”, ha affermato al Sun l’esperto reale Phil Dampier. Kate, con William e i tre figli, si unirà al suocero e a Camilla per fare il punto su una prima metà del 2024 incredibilmente difficile per la famiglia reale. Sarà il viaggio più lungo che la Middleton ha fatto da quando le è stato diagnosticato il cancro.

Intanto sempre Robert Jobson ha spifferato nel suo ultimo lavoro letterario che il Principe William era “completamente abbattuto” dopo aver appreso delle condizioni di salute della moglie. La notizia è arrivata poche settimane dopo la rivelazione sulla malattia di Re Carlo. “È stato devastante per lui”. Jobson ha riferito nel libro che l’erede al trono ha immediatamente sentito “un nodo alla gola”, seguito da “una sensazione di vuoto allo stomaco” per quanto accaduto a Kate. “Lo ha fatto vacillare, non c’è dubbio”, ha sottolineato Jobson.