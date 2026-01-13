Kate Middleton e William, nuovo arrivo a Palazzo per gestire la crisi

Kate Middleton e William hanno assunto un'esperta nella gestione delle crisi per evitare di trovarsi in situazioni imbarazzanti come quella causata da Andrea

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William si trovano in difficoltà. La crisi è difficile da superare e per non commettere passi falsi che potrebbero compromettere l’immagine della Monarchia, si sono affidati a un’esperta del settore. In questo modo, dovrebbero superare indenni lo scandalo provocato da Andrea ed evitare che in futuro si arrivi a situazioni del genere.

Kate Middleton e William allargano lo staff

Kate Middleton e William hanno quindi aggiunto un nuovo membro al loro staff. Si tratta di Liza Ravenscroft. L’esperta proviene da Edelman, importante società di pubbliche relazioni, ed entrerà a far parte del team stampa e pubbliche relazioni di Kensington Palace, a quanto si apprende.

Ravenscroft ha una solida esperienza nella gestione delle crisi e probabilmente le sue competenze verranno sfruttate per superare lo scandalo causato da Andrea Mountbatten-Windsor, lo zio di William, che con i suoi legami con Epstein ha gettato la Corona in un grande imbarazzo.

Re Carlo lo ha punito in modo esemplare, togliendogli tutti i titoli nobiliari e incarichi. Ma evidentemente questo non è bastato a placare l’irritazione e lo scontento che ha prodotto, riflettendosi sulla Monarchia.

William e Kate sono molto preoccupati che questo scandalo comprometta la solidità del Regno e della Famiglia Reale e vogliono trovare una soluzione definitiva alla questione. Ma soprattutto non vogliono che si ripeta una situazione simile.

Già nei mesi scorsi era trapelata la volontà del Principe di Galles e di sua moglie, una volta saliti sul trono, di instaurare un rigore morale all’interno della Corte ben più rigido di quello di Carlo e persino di quello della Regina Elisabetta.

Kate Middleton, l’esperta nella gestione delle crisi

Il primo passo nella realizzazione del progetto è stato quello di assumere Liza Ravenscroft nel proprio staff. Quest’ultima ha un legame con la Famiglia Reale. Infatti, la società per cui lavorava, la Edelman, fa capo a Julian Payne, ex responsabile dei media di Re Carlo.

Dunque, William e Kate sono andati sul sicuro con questa assunzione. Una fonte ha dichiarato: “È improbabile che sia una coincidenza che uno dei membri più anziani e rispettati del suo staff abbia assunto un ruolo chiave nell’ufficio di Kate e William dopo un periodo di turbolenza”.

In realtà, stando alle ultime informazioni trapelate, la Ravenscroft è stata assunta da Principi con un incarico che non è legato alle crisi. Infatti, si occuperà delle relazioni quotidiane con la stampa e i media di tutto il mondo. Ma non è escluso che possa intervenire nella gestione della situazione creata da Andrea e Sarah Feguson che a breve dovrebbero lasciare definitivamente il Royal Lodge.

Sicuramente, per la nuova assunta si prospetta una carriera lunga all’interno dello staff di William e Kate che possono vantare collaboratori storici. Anche se lo scorso luglio, la Principessa ha perso la sua collaboratrice Natasha Archer, ma dopo 15 anni di servizio e solo perché ha deciso di mettersi in proprio.

