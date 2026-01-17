William e Kate avrebbero assunto una professionista per gestire il possibile ritorno di Harry e Meghan: la coppia teme il peggio

IPA Meghan Markle torna a Londra: William e Kate si preparano alla crisi

Il possibile ritorno di Meghan Markle crea agitazione non soltanto nei fan della Famiglia Reale. La notizia di una sua possibile nuova apparizione in territorio UK, al fianco di Harry, dopo l’ormai ben nota “fuga” in America, sta scatenando ondate di news di gossip.

Si prevede che le cose non possano far altro che peggiorare, in termini di pressione mediatica, il che ha spinto William e Kate a prendere una decisione che non è passata inosservata. Considerando l’attuale stato di fragilità della monarchia britannica, i principi del Galles pare abbia deciso di rafforzare il proprio team. La figura scelta, però, la dice lunga sul loro stato d’animo.

William e Kate pronti alla crisi Meghan

Le tante dichiarazioni rilasciate, il libro pubblicato da Harry e la docuserie su Netflix hanno lasciato decisamente il segno. Tutto ciò ha infatti incrinato tremendamente il rapporto tra Harry e William, con il maggiore che non sembra minimamente interessato a ricucire il legame.

Qualcuno si aspetta che Kate Middleton si tramuti in un’ambasciatrice, pronta a mediare tra le parti, ma occorre lavorare almeno in due per evitare la dose di drama che il pubblico si aspetta. Un confronto tra lei e Meghan Markle, magari con la presenza anche della Regina Camilla, potrebbe fare miracoli.

In attesa di un possibile ritorno dei due “americani”, però, William e Kate si preparano al peggio, ovvero alla pioggia di notizie e indiscrezioni. Non è da escludere, inoltre, anche una nuova tempesta scatenata da possibili dichiarazioni esplosive di Markle.

Chi è Liza Ravenscroft

In questo scenario si incastra la presunta scelta di aggiungere al proprio team una figura specializzata nella gestione delle crisi. Si tratta di Liza Ravenscroft, professionista dal solito passato in ambito comunicazione gestione delle crisi reputazionali.

Considerando come la coppia composta da William e Kate sia da sempre considerata “sicura”, è difficile pensare che questa figura possa essere utile per la loro reputazione. Tutto punta in direzione di Harry e Meghan.

Il ritorno dei Sussex

Il Daily Mail non ha dubbi: l’ingaggio di un’esperta nella gestione delle crisi è legato al possibile ritorno a Londra di Harry e Meghan, anche solo temporaneamente. Tra le occasioni più citate c’è quella degli Invictus Games 2026.

Quest’ipotesi riporta inevitabilmente alla luce ferite mai del tutto rimarginate. La stampa parla addirittura di un piano informale ribattezzato “Project Thaw”, un tentativo di disgelo dei rapporti all’interno della famiglia reale. Un’operazione che, se da un lato potrebbe aprire spiragli di riconciliazione, dall’altro rischia di riaccendere vecchie tensioni, soprattutto se Harry e Meghan dovessero tornare con una forte esposizione mediatica.

William e Kate, sempre più centrali nel presente e nel futuro della Corona, sembrano voler evitare sorprese. Perché, quando si parla di Sussex, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

