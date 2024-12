Kate Middleton e l’ultima rivelazione sul cancro dopo la Messa di Natale

Fonte: IPA Kate Middleton alla messa di Natale 2024 a Sandringham

Sebbene sia stato Re Carlo a guidare la tradizionale Messa di Natale che si è svolta a Sandringham, è stata Kate Middleton quella che ha attirato maggiormente l’attenzione di tutti. In questa apparizione natalizia con cui ha messo fine a un anno segnato dalla malattia, la Principessa del Galles è stata protagonista per diversi motivi. Per il look che ha scelto e con cui si è mimetizzata con la Regina Camilla (entrambe hanno indossato un lungo cappotto verde), per la sua complicità con il Principe William, per l’attenzione riservata ai suoi figli George, Charlotte e Louis…E ora anche per una toccante conversazione con tanto di nuova rivelazione sul cancro.

Le toccanti parole di Kate Middleton alla Messa di Natale

Kate Middleton ha parlato con alcuni cittadini venuti a vedere la tradizionale passeggiata che la royal family compie ogni 25 dicembre verso la chiesa di Sandringham. Durante quel momento, i Principi del Galles e i loro tre figli si sono avvicinati ai numerosi sudditi presenti e non hanno esitato a scambiare con loro qualche parola. E una delle persone che ha parlato con Kate ha raccontato il contenuto della loro toccante conversazione ai tabloid inglesi.

Rachel Anvil, operatrice ospedaliera del servizio sanitario nazionale, ha spifferato al Daily Mail quali sono state le parole che ha scambiato con Kate Middleton nel giorno di Natale. La donna ha spiegato che la Principessa 42enne ha rivolto il suo pensiero a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si dedicano anima e corpo alla loro missione. “Quello che mi ha detto non lo dimenticherò”, ha ammesso commossa l’Anvil.

“Kate Middleton è stata molto rispettosa e grata. Ha detto che le persone come me e altri operatori sanitari sono quelle che fanno tutto il duro lavoro. Era davvero adorabile”, ha fatto sapere Rachel Anvil. Dopo che quest’ultima le ha detto che era “un’ispirazione per tutti i pazienti”, Kate ha risposto emozionata: “Grazie mille, non sai quante persone hanno scritto quest’anno, è straordinario. Penso che il cancro sia davvero presente in molte famiglie“.

Lady Middleton ha inoltre aggiunto: “Le persone come te sono quelle che fanno tutto il duro lavoro, ti sono enormemente grata”. Per Rachel, “è stato un vero privilegio… L’opportunità di essere così vicine e personali… ho stretto la mano”.

Il gesto di Kate Middleton di avvicinarsi ai cittadini e parlare con naturalezza della sua malattia ed elogiare l’importante lavoro svolto negli ospedali è un chiaro esempio di come il dramma che è stata costretta a vivere abbia spinto la Principessa del Galles a dare visibilità a chi è malato di tumore e a valorizzare il lavoro di chi opera in un settore così rilevante.

Kate Middleton è la nuova Principessa del popolo

Durante la passeggiata, Kate Middleton ha inoltre raccolto un gran numero di regali dai presenti, tra cui fiori, disegni, lettere e piccoli doni di vario genere. La nuora di Re Carlo ha lasciato una serie di immagini che, come ha intitolato il Daily Mail, hanno trasformato la Middleton nella “Principessa del popolo”, (appellativo fino ad oggi utilizzato principalmente per Lady Diana) rafforzando così ancora di più il suo legame con il popolo britannico.

Radiosa, Kate ha indossato un bellissimo cappotto verde di uno dei suoi marchi preferiti: Alexander McQueen. Già sfoggiato in altre occasioni, con il suo taglio aderente risalta alla perfezione la silhouette della Middleton. Per completare il suo look ha indossato un copricapo Gina Foster, acquistato oltre dieci anni fa, ed un’elegante sciarpa scozzese nei toni del verde e del blu.

Un aspetto che dimostra chiaramente che la futura Regina sta meglio ma che allo stesso tempo è una donna resiliente ed empatica. Una donna che, nonostante l’annus horribilis, non ha mai gettato la spugna.