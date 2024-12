Kate Middleton radiosa alla messa di Natale. Il messaggio nascosto dietro il suo look

Appuntamento immancabile per la Royal Family alla messa a Sandringham: il segreto del suo look in coordinato con Camilla

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Bagno di folla per la Famiglia Reale nel giorno di Natale: non poteva essere altrimenti, soprattutto dopo l’anno difficile appena trascorso, segnato dalla malattia di Kate Middleton e Re Carlo. Proprio la Principessa del Galles ha dato prova, ancora una volta, del suo stile impeccabile: è apparsa radiosa nel suo cappotto verde speranza, che nasconde un messaggio. Perché si sa, quando si parla di look royal nulla è lasciato al caso.

Kate Middleton, il segreto dietro il suo look natalizio

Per il tradizionale appuntamento a Sandringham – dove la Royal Family è solita trascorrere il giorno di Natale – Kate Middleton e la Regina Camilla hanno sorpreso tutti con un look in coordinato. La Principessa del Galles e la consorte di Re Carlo hanno optato infatti per un cappotto verde intenso, indossando entrambe un copricapo ton sur ton, completando l’outfit con guanti, stivali e borse in nero. Una scelta insolita per le donne della Famiglia Reale, che di solito prediligono per colori differenti in occasione di eventi pubblici.

Fonte: IPA

Ovviamente non si è trattata di una coincidenza: Kate e Camilla hanno coordinato i loro look in occasione di questa apparizione, lanciando un messaggio importante, quello di unità familiare. Non è un caso infatti che anche l’outfit di Kate fosse abbinato perfettamente, nei colori e nei toni, con quello della sua famiglia: la Principessa ha indossato una splendida sciarpa tartan verde e blu, proprio come il soprabito di Charlotte. Elegantissimi in blu notte anche il Principe William e George e Louis, con cravatte nelle stesse sfumature di colore.

Fonte: IPA

Kate Middleton, il gesto che commuove

Kate Middleton è apparsa radiosa nel suo cappotto Alexander McQueen durante la passeggiata del giorno di Natale verso la Chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham. Dopo la funzione, la Principessa ha salutato calorosamente la folla di fan e curiosi, stringendo mani, accettando i numerosi mazzi di fiori che le hanno donato, inginocchiandosi anche per parlare con i bambini presenti.

Fonte: IPA

Non è poi passato inosservato un gesto che ha commosso molti. Una signora presente fra la folla, che aveva lavorato per il Macmillan Cancer Support, ha detto a Kate: “Volevo solo dirle che lei è stata un’ispirazione per tutti“. E la Principessa le ha quindi risposto: “La quantità di persone che quest’anno mi hanno scritto è incredibile e credo che il cancro sia una tragedia che tocca davvero tante famiglie. Tante persone come lei stanno svolgendo un lavoro duro là fuori. Vi sono immensamente grata”.

Anche un’altra donna, che ha combattuto con il cancro per 20 anni, ha raccontato ai media britannici di essere riuscita a parlare oggi sia con il Re che con la Principessa del Galles e di averli “trovati in forma, considerando quello che stanno passando“.

Del resto non è certo un mistero che quello che sta per concludersi sia stato uno degli anni più tumultuosi e difficili per la Famiglia Reale: sia al Re Carlo che a Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore ed entrambi si sono sottoposti a chemioterapia. La Principessa ha concluso il suo ciclo di cure lo scorso agosto, mentre il Re è ancora in cura: pare che continuerà con le sedute di chemio anche nel 2025, anche se lo staff medico si è detto ottimista.