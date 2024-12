Re Carlo sulla sua salute: “Sono ancora vivo”. Ma la chemioterapia continua

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo ha fatto un raro commento sulla sua salute, una battuta tra l’ironico e il rassicurante, che però lascia intendere che la sua battaglia contro il cancro non è ancora finita. Infatti, alla domanda su come si sentisse, Sua Maestà ha risposto: “Sono ancora vivo“.

Re Carlo, la battuta poco rassicurante

Re Carlo ha concluso gli impegni pubblici di quest’anno con una visita, insieme a Camilla, al Waltham Forest Town Hall, nella zona est di Londra, dove si è tenuto un ricevimento per celebrare la coesione tra le comunità.

Il Sovrano ha scambiato alcune battute con il rappresentante della fede Sikh, Harvinder Rattan, Quest’ultimo ha chiesto a Carlo come stava e lui ha risposto con una battuta: “Sono ancora vivo”. Una frase dall’ironia amara che sottolinea le grandi difficoltà che il Re ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di cancro.

Dicendo così, dimostra indubbiamente che la malattia non lo ha ancora piegato, ma anche che la situazione è dura e deve ancora combattere. Dunque, le parole di Carlo possono essere considerate solo parzialmente rassicuranti.

Re Carlo e Camilla, ultima uscita pubblica prima delle vacanze di Natale

Fonte: IPA

In ogni caso, Carlo è apparso di ottimo umore durante la visita. Il Re ha ascoltato con piacere l’esibizione del coro, A Little Choir of Joy, composto da bambini tra gli otto e i dodici anni. Al termine dei canti si è rivolto ai piccoli cantanti dicendo loro: “Spero che trascorriate un felice Natale“. E poi scherzando ha commentato: “Questi bambini dovrebbero sfruttare la situazione e approfittarne coi loro insegnanti”.

I bambini hanno consegnato al Re e alla Regina un biglietto di auguri con scritto: “Vostre Maestà, vi ringraziamo di cuore per averci fatto visita oggi e speriamo che vi sia piaciuto il nostro canto”.

Intanto Camilla, con un abito blu navy, ha donato 25 giocattoli a Citizens UK, da consegnare ai bambini che vivono negli istituti di accoglienza, e ha lasciato una donazione a una banca alimentare per conto del Re, che comprendeva budini, latte a lunga conservazione, dolci di Natale.

Fonte: IPA

Re Carlo, il Palazzo aggiorna sulle sue condizioni di salute

Dopo questo incontro, Carlo e Camilla sono partiti alla volta di Sandringham dove trascorreranno il Natale. Il 19 dicembre hanno dato il pranzo pre-natalizio a Palazzo, ma Kate Middleton e William non c’erano. I Principi del Galles incontreranno i Sovrani il 25 dicembre.

Mentre, Carlo e Camilla si dispongono a rilassarsi durante le Feste, anche se ospiteranno a Natale i membri più ristretti della Famiglia Reale e Thomas Parker Bowles, figlio della Regina, il Palazzo ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute del Sovrano.

Le fonti vicine al Re sono state molto più rassicuranti delle parole di Carlo. Infatti, hanno confermato che “Le cure stanno procedendo in una direzione positiva e, come condizione gestita, il ciclo di trattamento continuerà anche l’anno prossimo“. Ciò significa che il tumore non è stato sconfitto ma in ogni caso si riesce a gestirlo tramite le cure.

Per questo motivo al momento restano nell’agenda di Re Carlo per 2025 diversi viaggi, anche all’estero.