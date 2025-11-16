Kate Middleton, il messaggio nascosto per William e i figli per il nuovo inizio

L'ultimo video pubblicato da Kate Middleton avrebbe un significato nascosto per William e i principini George, Charlotte e Louis

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Kate Middleton e il Principe George

Kate Middleton ha deciso di pubblicare un video dopo il loro trasferimento a Forest Lodge, la loro casa definitiva, situata all’interno del Great Park di Windsor. La Principessa del Galles ha condiviso con i sudditi alcune considerazioni sull’autunno, stagione di “riflessione”, incoraggiando ad “abbracciare la bellezza che si trova nel cambiamento”. Parole che rispecchiano certamente questo momento di trasformazione per la Famiglia Reale, ma che avrebbero anche un significato nascosto per William e i figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, il nuovo video sull’autunno e il cambiamento

È tempo di grandi cambiamenti per Kate Middleton e la sua famiglia: i Principi del Galles hanno infatti lasciato Adelaide Cottage per trasferirsi definitivamente a Forest Lodge, dove rimarranno anche quando saliranno al trono. Si trova all’interno del Great Park di Windsor, ha 8 camere da letto, 6 bagni e un campo da tennis ed è la casa perfetta per crescere i loro figli George, Charlotte e Louis.

La futura Regina d’Inghilterra ha condiviso su Instagram un nuovo video, intitolato Mother Nature, dove cucina all’aperto attorno a un falò con lo chef Gill Meller e alcuni bambini, nel Windsor Great Park. Nel filmato la Principessa ha parlato dell’autunno come di una stagione per la “riflessione e il perfezionamento”, incoraggiando chi la segue ad “abbracciare la bellezza che si trova nel cambiamento”.

Un messaggio toccante sul cambiamento che lei stessa sta attraversando: “Mentre i giorni si accorciano e le ombre si allungano, l’energia dell’estate si ritira nell’autunno. Questa è una stagione per la riflessione e il perfezionamento… Gli alberi perdono le loro chiome in preparazione all’inverno, proprio come anche noi impariamo a lasciar andare ciò che non è più necessario“.

Ma non finisce qui: Kate ha voluto lasciare a sudditi e fan anche una profonda riflessione: “Lascia che l’amore sia la radice che ci tiene, la luce che ci guida, con speranza, attraverso il cambiamento. Resisti”.

Il messaggio nascosto per William e i figli

Considerazioni importanti quelle di Kate Middleton, che affondano le radici sulle trasformazioni che la Principessa sta attraversando in prima persona. Ne è profondamente convinta l’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, che ha voluto sottolineare come la futura Regina stia invitando a condividere le lezioni che la natura può insegnare: essere in armonia e in pace con i cambiamenti naturali che la vita porta con sé.

Non è certo un mistero che il 2024 sia stato per la Famiglia Reale un annus horribilis, e proprio di recente il Principe William ha raccontato di come lui e sua moglie hanno affrontato momenti drammatici, senza nascondere nulla ai propri figli. E Secondo Bond il messaggio nascosto dietro il video sarebbe proprio questo: “L’espressione ‘Lasciar andare’ potrebbe, nel suo caso, riferirsi al tentativo di lasciarsi alle spalle il trauma della sua diagnosi di cancro”. Il trasloco a Forest Lodge rappresenterebbe quindi un “nuovo inizio” che permetterebbe a lei e alla famiglia di “lasciar andare i ricordi degli ultimi due anni”.

Stando a quanto dichiarato da Jennie Bond, Kate non sta usando il video come un “messaggio cifrato sulle relazioni familiari”, riferendosi quindi a Harry o agli ultimi scandali su Andrea. Ma si tratterebbe “del suo profondo amore per William e i suoi figli, e di come questo la mantenga salda, radicata e sicura“.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!