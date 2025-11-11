Kate Middleton, la confessione di William: “Nasconderlo non è giusto”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

William è in vena di confessioni in questo periodo e non è detto che a Kate Middleton abbia fatto piacere dato che la coinvolgono direttamente. Anche se è altamente probabile che prima di parlare, il Principe del Galles abbia concordato con sua moglie e i suoi consiglieri cosa rivelare e come.

Kate Middleton, la confessione di William

Abbiamo visto Kate Middleton impegnata negli eventi del weekend della memoria dove è stato coinvolto anche George, dopo che in un primo momento era trapelata la notizia della sua assenza al Cenotafio che però si è dimostrata evidentemente infondata.

Ritroviamo oggi la Principessa del Galles impegnata in una visita al National Memorial Arboretum di Lichfield, sempre nell’ambito delle commemorazioni dei caduti di guerra.

Ma in questi giorni non si parla solo dei suoi look a lutto o della sua compostezza. Infatti, fa molto discutere la toccante confessione che suo marito William ha fatto qualche giorno fa mentre si trovava in Brasile. Il Principe del Galles ha parlato del cancro che ha colpito sua moglie e della enorme difficoltà di dire ai tre figli, George, Charlotte e Louis della malattia della mamma.

William ha raccontato di come lui e sua moglie hanno affrontato momenti drammatici, offrendo un raro spaccato di vita privata. Ma, come detto, è un periodo in cui il Principe del Galles sembra aver bisogno di sfogarsi. Così, aveva raccontato dell’educazione impartita ai suoi bambini e di come abbia vietato loro il cellulare.

E a proposito della gestione dei figli, ha voluto ripercorrere quella difficile fase della vita in cui Kate e suo padre Carlo hanno ricevuto contemporaneamente una diagnosi di cancro.

“Ogni famiglia attraversa momenti difficili e affronta sfide insieme“, ha detto William durante un’intervista alla televisione brasiliana. “Il modo in cui si affrontano quei momenti fa la differenza. Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli, sia le buone che le cattive notizie”.

Kate Middleton, William: “Nascondere le cose non funziona”

William ha raccontato che lui e Kate hanno scelto di dire tutto ai loro figli, spiegando in modo adeguato alla loro età cosa accade intorno a loro e alla loro famiglia. “Spieghiamo loro perché accadono certe cose e perché potrebbero sentirsi turbati. Quando non ci sono risposte, arrivano molte più domande: credo che tutti i genitori passino attraverso questa esperienza. Non esiste un manuale per essere genitori, noi abbiamo scelto di parlare di tutto.”

E ha aggiunto: “Ora, questo ha i suoi lati positivi e negativi. A volte ti sembra di condividere troppo con i bambini, cosa che probabilmente non dovresti”, continua. “Ma il più delle volte, nascondere loro le cose non funziona”. “Ma è sempre una questione di equilibrio, lo sa ogni genitore”.

Nella puntata di The Reluctant Traveler William aveva già espresso questo pensiero: “Ognuno ha i propri meccanismi di difesa per questo genere di cose, e i bambini imparano e si adattano costantemente”.

“Cerchiamo di garantire loro la sicurezza e la protezione di cui hanno bisogno”, ha continuato. “E siamo una famiglia molto aperta, quindi parliamo di cose che ci danno fastidio e di cose che ci turbano, ma non si sa mai con certezza quali conseguenze possano avere. Quindi, è importante esserci l’uno per l’altro e rassicurare i bambini che tutto va bene“.

Anche Kate in passato aveva confessato quanto fosse stato difficile raccontare della malattia ai bambini e di aver avuto bisogno di tempo per farlo, assicurandoli però “che tutto sarebbe andato bene”.