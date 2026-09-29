Vasco Rossi annuncia a sorpresa Marea: quando esce il nuovo album

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Vasco Rossi

Vasco Rossi ha ancora una una sorpresa per i suoi fan. Dopo il tour negli stadi del 2026, il rocker ha annunciato sui social l’arrivo di un nuovo album dal vivo, Vasco Live 20 | 26 The Essentials. Ad anticiparlo sarà Marea, una canzone pubblicata ben trent’anni fa e portata sul palco per la prima volta proprio quest’anno. Una novità che il Blasco ha naturalmente presentato a modo suo, definendola un’anteprima “abusiva, esclusiva, planetaria”.

Vasco Rossi annuncia il nuovo album dopo il tour 2026

A Vasco Rossi piace parlare direttamente al suo pubblico e anche questa volta ha scelto i social per svelare i prossimi progetti e quelli già in cantiere. L’annuncio del nuovo album live è arrivato con il suo consueto tono dissacrante, insieme alle prime informazioni sul disco che raccoglie una parte dell’esperienza vissuta negli stadi durante il tour 2026.

Il calendario, intanto, è già ben definito. Il primo appuntamento è fissato tra pochi giorni, il 2 ottobre, quando arriveranno il video e il singolo live di Marea. Nella stessa giornata aprirà anche il preorder di Vasco Live 20 | 26 The Essentials, mentre per ascoltare l’intero album bisognerà aspettare il 27 novembre. Il progetto, pubblicato da EMI/Universal Music, riporterà così su disco l’energia degli ultimi concerti di Vasco.

La scelta di aprire il nuovo progetto proprio con Marea non è casuale. Il brano risale infatti al 1996 ed è la traccia conclusiva di Nessun pericolo… per te, album che contiene alcune delle canzoni più conosciute della carriera del rocker di Zocca, da Sally a Gli angeli, passando per Mi si escludeva.

Eppure, mentre molti pezzi di quel disco sono diventati nel tempo presenze abituali nei concerti, Marea ha seguito una strada completamente diversa.

Marea, il debutto nei live è arrivato dopo trent’anni

Per ascoltare Marea dal vivo il pubblico ha dovuto aspettare proprio il 2026. Vasco l’ha inserita per la prima volta nella scaletta del tour di quest’anno, trasformandola in una delle sorprese riservate a chi conosce il suo repertorio anche al di là dei grandi classici.

A trent’anni dalla pubblicazione, quindi, il brano ha improvvisamente conquistato uno spazio nuovo. Prima il debutto negli stadi, adesso la scelta come singolo ufficiale del prossimo album live: una seconda vita arrivata quando forse in pochi se l’aspettavano.

Non sorprende quindi che l’annuncio abbia subito attirato l’attenzione dei fan. Sotto il post di Vasco sono comparsi commenti entusiasti e messaggi di chi aspettava di poter riascoltare quella performance anche fuori dal concerto. Il 2 ottobre arriverà finalmente la versione live ufficiale, accompagnata anche dal video, e l’hype è altissimo.

Il nuovo album permetterà invece di tornare più ampiamente nell’atmosfera del tour appena concluso. Per il rocker, del resto, i progetti dal vivo sono da sempre una parte importante della discografia: non semplici ricordi dei concerti, ma fotografie di una fase precisa del suo rapporto con il pubblico.

10 concerti allo Stadio Olimpico nel 2027 per Vasco Rossi

E mentre il 2026 si chiude con un nuovo disco, Vasco ha già lo sguardo rivolto al prossimo grande appuntamento. Nel 2027 festeggerà cinquant’anni di carriera e lo farà con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, tutti concentrati nel mese di giugno.

Le date sono il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno: un tour de force, si potrebbe dire, o meglio una lunga permanenza nella Capitale pensata per celebrare mezzo secolo di musica e un legame con il pubblico che continua a riempire gli stadi.