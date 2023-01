Kate Middleton sfida il Palazzo e infiamma i Bafta col tailleur rosso da 2.822 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha sfoggiato un inedito look total red da lasciare letteralmente senza fiato. La Principessa del Galles si affida ancora una volta ad Alexander McQueen per l’evento di gala legato ai Bafta e non sbaglia. Semplicemente sensazionale, anche se il suo tailleur rosso è pericolosamente simile a quello di Letizia di Spagna e soprattutto contravviene ai dettami del dress code di Corte. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton presenta il suo docu-film

Accantonate per una serate le preoccupazioni legate all’incoronazione di Re Carlo, Kate Middleton si è fatta accompagnare da suo marito William a un evento di gala legato ai Bafta per presentare il suo docu-film. Differentemente da Harry e Meghan Markle, la Principessa non sventola intrighi e scandali di Palazzo, ma si occupa di prima infanzia. Il suo documentario fa parte del progetto Shaping us che si impegna a fornire ai genitori “le migliori informazioni e il supporto” necessari per crescere i propri figli, tema che le è molto caro in quanto madre di tre bambini e desiderosa di averne un quarto.

Kate Middleton si supera col tailleur di Alexander McQueen

Kate Middleton ha fatto una scelta sorprendente in fatto di look. Infatti, ha indossato un tailleur pantaloni rosso, firmato Alexander McQueen, che costa 2.822 euro. Diversi aspetti rendono straordinario questo outfit, in quanto indossato dalla Principessa del Galles. E non si tratta né del brand che è tra i preferiti di Kate tanto da sceglierlo nelle occasioni più formali, né del costo. Sappiamo che Lady Middleton indossa mise anche più care, non a caso è arrivata terza nella classifica delle Principesse che spendono di più per il guardaroba.

Fonte: Getty Images

Naturalmente, l’ensemble è creato per eventi serali o particolarmente formali. È composto da una giacca asimmetrica con bottone a chiusura laterale (2.036 euro circa) e da pantaloni morbidi e lunghi oltre le caviglie (785 euro circa). Entrambi nuovi acquisti. Kate completa il look con una clutch in suede rossa, firmata Miu Miu, e le sue magnifiche décolleté con tacco alto e sottile di Gianvito Rossi.

Kate Middleton sfida il protocollo

Ad andare contro il protocollo è proprio la scelta di indossare un tailleur pantalone. Secondo il dress code di Corte, le donne della Famiglia Reale non possono indossare i pantaloni ad eventi di gala. Anni fa Harry litigò con Meghan Markle che voleva mettere uno smoking. Altro dettaglio che contravviene in parte alle rigide regole di Palazzo è il colore rosso. Questa tonalità non è vietata. Infatti, Kate la usa spesso a dicembre per celebrare il Natale. Ma un look total red è piuttosto audace e per questo sconsigliato, a meno che non si tratti di un abito da sera la cui regalità non possa essere messa in dubbio.

Ma la Monarchia si sta modernizzando e così anche i look di Kate il cui tailleur rosso sembra essere ispirato a quello firmato da Roberto Torretta, che è un must di Letizia di Spagna.

Kate Middleton, gli orecchini geometrici da 82 euro

Infine, un altro dettaglio del look di Lady Middleton è degno di nota, gli orecchini. Si tratta di un modello vintage, in stille Liberty. Il modello si chiama Florence ed è del brand londinese Chalk. Se pensate che siano inarrivabili, vi sbagliate. Infatti, possono essere vostri per 72 sterline, pari a 82 euro circa. La particolarità di questi gioielli è di essere ispirati alle forme geometriche. Quelli scelti dalla Principessa giocano sui rettangoli e cerchi, hanno dettagli dorati che contrastano col bianco. Kate li ha indossati svariate volte, in particolare abbinandoli con un altro tailleur di Alexander McQueen bianco, lo scorso giugno.