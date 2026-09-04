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Con la fine delle vacanze e la ripresa delle attività quotidiane (scuola, università, lavoro d’ufficio), ricominciano le ore di lettura ravvicinata, schermi, luce artificiale e ambienti chiusi che, per forza di cose prendono il posto delle giornate all’aperto.

Tutto questo può sembrarci naturale e quasi senza conseguenze. Invece, per gli occhi è un nuovo e intenso stress, che fa nascere l’esigenza di prevenire. I controlli specifici a settembre, infatti, permettono di affrontare l’anno con il piede giusto: una visita dallo specialista, programmata prima che gli impegni entrino a pieno regime, mette al riparo grandi e piccoli da fastidi e problemi che rischiano di trascinarsi per mesi.

Perché il rientro mette alla prova gli occhi?

Cerchiamo di capire una cosa importante: durante l’estate il sistema visivo lavora, in realtà, in una condizione che gli è congeniale. La luce naturale è abbondante, lo sguardo può spaziare su distanze ampie e, in più, i ritmi rilassati. Con il rientro, invece cambia tutto nel giro di pochi giorni. La visione si concentra sulle brevi distanze (libri, quaderni, monitor, documenti), la luce naturale lascia il posto a quella artificiale e le ore trascorse in ambienti chiusi e climatizzati aumentano in modo drastico.

Questo cambio di regime ha un costo: la messa a fuoco da vicino richiede un lavoro muscolare continuo da parte dell’apparato accomodativo, mentre la concentrazione sugli schermi riduce la frequenza dell’ammiccamento e lascia la superficie oculare meno lubrificata. Le conseguenze si manifestano in modo diverso a seconda dell’età: nei bambini possono emergere difetti visivi rimasti nascosti durante i mesi di gioco all’aperto, negli adulti si accentuano affaticamento e disturbi legati agli schermi, dopo i 40 anni si presenta il conto della presbiopia.

Bambini e ragazzi: la visita prima della campanella

Settembre è il mese ideale per la visita oculistica dei più piccoli, prima che l’anno scolastico entri nel vivo. La scuola è l’ambiente in cui la vista viene messa alla prova ogni giorno, tra lavagna, quaderni e libri, ed è spesso proprio tra i banchi che i difetti visivi si manifestano per la prima volta. Arrivare al primo giorno con un controllo già fatto significa dare al bambino gli strumenti per partire alla pari con i compagni e prevenire o correggere alcuni difetti.

L’occhio pigro (ambliopia)

L’ambliopia, comunemente chiamata occhio pigro, è una condizione in cui uno dei due occhi (in casi più rari entrambi) sviluppa una capacità visiva ridotta senza che vi sia una lesione organica evidente: il cervello, ricevendo immagini di qualità diversa dai due occhi, impara a privilegiare quello che vede meglio e a trascurare l’altro, che progressivamente “si spegne”.

Il fattore decisivo è il tempo. Il sistema visivo completa il suo sviluppo nei primi anni di vita e, una volta chiusa questa finestra, recuperare la funzionalità dell’occhio ambliope diventa molto più difficile. Identificare tempestivamente l’occhio pigro permette invece di intervenire con successo, con occlusioni, lenti dedicate ed esercizi mirati, quando la plasticità del sistema visivo gioca ancora a favore del bambino.

Una visita oculistica prima dell’inizio dell’anno scolastico è lo strumento più semplice per scoprire in tempo una condizione che, a occhio nudo, i genitori difficilmente riescono a notare.

Quando la “svogliatezza” nasconde un difetto visivo

C’è poi un aspetto che riguarda i ragazzi più grandi e che merita attenzione: molti difetti visivi mai diagnosticati vengono scambiati per distrazione o scarso impegno nello studio. Un ragazzo che vede male la lavagna tende a distrarsi, chi fatica a mettere a fuoco il libro abbandona presto la lettura, chi accusa mal di testa a fine giornata studia meno e peggio.

Il comportamento che ne deriva assomiglia in tutto alla svogliatezza, e come svogliatezza viene spesso interpretato da insegnanti e famiglie. Una valutazione precoce della vista tutela il rendimento scolastico e, prima ancora, il benessere del ragazzo: correggere una miopia o un astigmatismo mai diagnosticati cambia il modo in cui un adolescente vive la scuola, lo studio e persino lo sport.

Generazione digitale: schermi, stanchezza visiva e mal di testa

Il legame tra le troppe ore passate davanti agli schermi e la comparsa di disturbi visivi è ormai documentato e riguarda studenti e lavoratori senza distinzione. La visione ravvicinata e prolungata di smartphone, tablet e monitor produce stanchezza oculare, bruciore, visione offuscata a fine giornata e mal di testa ricorrenti, che in molti casi rientrano nella cosiddetta cefalea muscolo-tensiva oculare: lo sforzo continuo di messa a fuoco e la postura contratta davanti allo schermo si scaricano sui muscoli del capo e del collo, generando un dolore che accompagna la persona per ore.

Qualche abitudine aiuta a contenere il fenomeno: distogliere regolarmente lo sguardo dallo schermo per fissare un punto lontano, curare l’illuminazione della postazione evitando riflessi sul monitor, ricordarsi di ammiccare e mantenere una distanza adeguata dal display. Quando i sintomi si ripresentano ogni giorno, però, il fai da te lascia il tempo che trova: serve un controllo specialistico per capire se dietro l’affaticamento si nasconda un difetto visivo da correggere o un’insufficienza di convergenza da trattare.

Over 40: il debutto della presbiopia

Superati i 40 anni si presenta un appuntamento fisiologico che riguarda tutti: il cristallino, la lente naturale dell’occhio, perde progressivamente elasticità e la messa a fuoco da vicino diventa faticosa. Leggere lo smartphone, un libro o i faldoni in ufficio richiede di allontanare il testo, la luce necessaria per leggere aumenta e a fine giornata compare un affaticamento prima sconosciuto. È la presbiopia, che debutta in modo graduale e tende a progredire negli anni successivi.

La tentazione più comune è ricorrere agli occhiali premontati “da lettura” acquistati al supermercato, senza alcun controllo. Una scorciatoia che presenta più rischi di quanto sembri: le lenti premontate hanno la stessa gradazione per entrambi gli occhi e centrature standard, quindi ignorano differenze tra i due occhi, astigmatismi e distanze pupillari individuali, con il risultato di affaticare ulteriormente la vista.

Il punto più importante, però, è un altro: la visita oculistica dopo i 40 anni serve a correggere la presbiopia e insieme a escludere o prevenire complicazioni più serie, come il glaucoma, che si sviluppa per anni senza dare sintomi, o eventuali problemi retinici che in questa fascia d’età meritano un monitoraggio regolare.

Su questo fronte l’esperienza dello specialista fa la differenza. Il dottor Vincenzo Pagliara, medico chirurgo specialista in oculistica con studi a Salerno e Baronissi, si dedica da oltre quarant’anni alla correzione dei difetti visivi con lenti personalizzate e alla prevenzione di glaucoma e patologie retiniche: la visita diventa così l’occasione per una valutazione completa della salute oculare, ben oltre la semplice misurazione della vista.

Lenti progressive: i falsi miti da superare

Quando la presbiopia si somma a un difetto visivo preesistente, la soluzione più versatile è rappresentata dalle lenti progressive, che permettono di vedere bene a tutte le distanze con un solo occhiale. Attorno a queste lenti circola però una convinzione dura a morire: che siano scomode, che diano fastidio, che “tanto poi le abbandoni nel cassetto”.

La realtà raccontata dall’esperienza clinica è diversa: abituarsi è facile, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti fondamentali:

Qualità e certificazione dei materiali e delle geometrie della lente, perché le progressive economiche di vecchia generazione hanno zone di visione ristrette e aberrazioni laterali che rendono l’adattamento faticoso.

dei materiali e delle geometrie della lente, perché le progressive economiche di vecchia generazione hanno zone di visione ristrette e aberrazioni laterali che rendono l’adattamento faticoso. Centratura millimetrica , eseguibile solo attraverso strumenti dedicati e una visita oculistica professionale: pochi millimetri di errore nel posizionamento del centro ottico compromettono il comfort dell’intera lente.

, eseguibile solo attraverso strumenti dedicati e una visita oculistica professionale: pochi millimetri di errore nel posizionamento del centro ottico compromettono il comfort dell’intera lente. Personalizzazione sullo stile di vita del paziente: chi lavora otto ore al computer, chi guida molto e chi alterna attività diverse ha bisogno di geometrie differenti, calibrate sulle proprie giornate reali.

Quando questi tre requisiti vengono rispettati, l’adattamento richiede in genere pochi giorni e le lenti progressive diventano una compagnia naturale, dimenticata sul naso dalla mattina alla sera.

La garanzia di sostituzione: una vera necessità

Resta il timore di chi affronta la spesa: e se poi le lenti si rivelassero inadatte? Su questo punto lo studio del dottor Pagliara ha scelto una strada che parla da sola: consigliare fortemente di rivolgersi a ottici che forniscano garanzia di sostituzione delle lenti in caso di mancato adattamento.

Settembre, con i suoi ritmi che ripartono, è il momento giusto per prenotare il controllo per tutta la famiglia: la vista dei bambini prima della campanella, quella dei ragazzi alle prese con lo studio e quella degli adulti che tornano tra scrivanie e schermi. La prevenzione fatta ora accompagna gli occhi per tutto l’anno.