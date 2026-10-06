Grazie Ornella, per ricordarci come il fascino non dipenda da una data

Ornella Muti, al suo debutto a Ballando, ha lo stesso magnetismo di 60 anni fa. A rammentarci come carisma e sensualità non abbiano nulla a che fare con l’età anagrafica

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Grazie Ornella, perché guardandoti ballare a Ballando, a 71 anni, a prescindere dalla bellezza quasi innaturale che possiedi, ci hai ricordato ancora una volta come fascino e sensualità non siano direttamente correlata con le nostre primavere

Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, aveva 14 anni quando nel 1970 fu scoperta e lanciata da Damiano Damiani (che coniò anche il suo nome d’arte, in omaggio a due opere di D’Annunzio). Ha attraversato 50 anni di cinema italiano, protagonista di alcune delle pellicole più belle degli anni ’70 e ‘80, incarnando il sogno erotico maschile e il modello di riferimento per quello femminile. Bellissima e magnetica, con quegli occhi di ghiaccio e quello sguardo che inchiodava, dolcissimo e duro al tempo stesso – “diva di ferro e di velluto”, veniva definita – , ma soprattutto libera e selvatica. Madre single di Naike prima, poi mamma attrice che si portava i suoi bambini Federico e Carolina sul set e li allattava tra un ciak e l’altro (quando le attrici di quegli anni si affidavano a tate e baby sitter). Quanti figli d’arte oggi, da Asia Argento a tanti altri, raccontano della solitudine di essere stati figli di personaggi famosi negli anni ’70 e ’80. Mentre Ornella non ha mai sacrificato il suo essere madre con l’essere attrice, il suo status di icona sexy con quello di mamma e compagna e oggi i suoi figli, che vivono – due su tre – nel suo bellissimo casolare nelle valli piemontesi, non fanno che parlare di lei come mamma sempre presente e affidabile, capace di trasmettere loro amore, indipendenza e libertà.

Getty Images

Ornella ha scelto negli anni di centellinare le sue presenze in video, le interviste, i programmi. Senza però mai sparire del tutto, come hanno scelto di fare altre dive, ma semplicemente per conciliare, e non confondere, il personaggio pubblico con quello privato, Ornella con Francesca. L’Ornella attrice con la Francesca mamma, compagna, persona, come è sempre riuscita a fare perfettamente.

Quando è stata comunicata la sua presenza a Ballando con le stelle, come molti mi sono stupita della scelta. Lei, da sempre così diffidente verso la tv attuale e soprattutto i reality e i talent. Lei che ha più volte rifiutato la partecipazione al GF Vip, per non inciampare nel trash come ahimé, tanto altri suoi celebri colleghi hanno fatto. Eppure è bastata vederla ballare il tango alla prima puntata per capire perché abbia accettato la sfida: a 71 anni il magnetismo è immutato, lo stesso di di 60 anni fa.

IPA

Lo ha fatto per ricordare ad ogni donna come il fascino non sia legato ad una data sul calendario, ma da una energia, un benessere, una pace che arriva da dentro. A prescindere da quel viso meraviglioso che continua ad essere tale, da quel fisico aiutato anche da una vita sana immersa nella natura e da una alimentazione consapevole, lo sguardo – dolce e glaciale al tempo stesso – di Ornella inchioda oggi come allora. La diva di ferro e di velluto è rimasta immutata, per la gioia degli uomini che continuano ad ammirarla e delle donne che, prima di vederla ballare, pensavano che dopo una certa età si smettesse di essere sexy o desiderabili. Prima, appunto, di Ornella.