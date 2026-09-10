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IPA Belen ed Emma Marrone

Emma Marrone a Venezia ci è arrivata vestita di nero, dalla testa ai piedi. Un look total black dal taglio sartoriale, di quelli che sembrano semplicissimi finché non li vedi addosso alla persona giusta. Per il suo passaggio al Lido, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ha aggiunto giusto qualche tocco prezioso: orecchini d’oro, un anello di diamanti che catturava la luce a ogni gesto e un orologio Cartier al polso. Il resto l’ha fatto lei.

Le foto sono finite subito sui social, accompagnate da una didascalia sognante, quasi una piccola dichiarazione d’amore sussurrata, chiusa da un saluto affettuoso alla città lagunare. I fan hanno risposto come sempre: una valanga di cuori, applausi virtuali e parole dolci. Tra i tanti messaggi, però, ce n’è stato uno che ha fatto alzare più di un sopracciglio.

Il complimento di Belen Rodriguez a Emma Marrone che ha diviso la Rete

A lasciare un commento sotto gli scatti è stata Belen Rodríguez. Sì, proprio lei: la showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino, per la quale il ballerino, oggi conduttore di successo, chiuse la sua storia con Emma ormai più di dieci anni fa. Le intenzioni, a quanto pare, erano delle migliori. Belén ha scritto: “Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e che non modifichi le foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito”.

Un complimento sincero, certo, ma costruito in un modo che a molti è sembrato un po’ storto. Quel “più bella del solito”, letto con un pizzico di malizia, può suonare come un apprezzamento a metà. Emma, con la classe che le riconoscono perfino i detrattori, non si è soffermata sulle sfumature: ha colto il senso del messaggio e ha risposto con un semplice cuore.

Il popolo dei social, invece, non si è trattenuto. Tra le risposte sono spuntate reazioni divertite e incredule, con chi si chiedeva apertamente che razza di complimento fosse. Una di quelle piccole scene da social che strappano un sorriso e fanno discutere per qualche ora, prima di lasciare spazio alla notizia successiva.

Emma Marrone e Stefano De Martino: dall’amore a un’amicizia sincera

Quello che osserviamo, in tutta questa storia, è la serenità con cui Emma guarda al proprio passato. La fine della relazione con De Martino fu dolorosa e, per di più, vissuta sotto gli occhi di tutti, tra copertine e titoli di giornale. Lei stessa non ha mai nascosto quanto le sia costato voltare pagina.

Il tempo, però, ha fatto il suo lavoro. Oggi i due sono legati da un’amicizia vera, fatta di stima e di affetto. La cantante ha raccontato di essersi sentita spesso con Stefano anche nei mesi che precedono il Festival di Sanremo, e più di una volta è stata ospite dei suoi programmi. Durante una puntata di Stasera tutto è possibile, con ironia, ha perfino scherzato dicendo che Stefano è decisamente meglio come amico che come fidanzato.

Una battuta che racconta tutto: certe ferite si rimarginano davvero e, a volte, lasciano spazio a qualcosa di bello. E vedere Emma così luminosa a Venezia, con un sorriso tutto suo, è forse la prova più convincente.