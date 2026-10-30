XF 2026, secondo Live: è già rissa tra i giudici. E i finalisti sono già chiarissimi

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ufficio Stampa Sky XF 2026, secondo Live: cosa è successo

Con il secondo Live di X Factor 2026 si entra nel vivo della gara, che significa soprattutto una cosa da sempre: i giudici calano la maschera indossata alle Audition del volemose bene, sfoderano gli artigli e cominciano a giocare davvero, con strategia, per portare uno dei propri ragazzi alla vittoria.

Ieri sera, in particolare, è stato un gioco al massacro di Gabbani: forse perché graziato dal rientro di Teo Bok, che ha sostituito la sua prima eliminata e riportato la sua squadra al completo, forse perché proprio Bok è un elemento talmente divisivo e temuto da scatenare inevitabilmente bisboccia, fatto sta che più di una volta la pacata Giorgia è dovuta intervenire per placare gli animi e riportare il focus sulla gara.

Per il resto, andiamo per punti a sottolineare i momenti salienti della puntata