L’attore scrive una lettera aperta chiedendo scusa alle ultime vittime. Ma sono tanti i processi a suo carico per aggressione sessuale e la sua carriera è stata irrimediabilmente segnata da comportamenti tossici

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images L'attore Gerard Depardieu arriva al tribunale penale di Parigi il 26 marzo 2025, per il processo in cui è accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film nel 2021.

“Ho capito di appartenere a un mondo che non esiste più” scrive Gérard Depardieu nella lettera aperta che ha scritto chiedendo scusa alle sue vittime. Alle ultime due, in realtà, ovvero la scenografa Amélie e Sarah, nel processo relativo alle oscenità pronunciate sul set del film Les Volets Verts, del 2021. Che si aggiungono alla lunga lista di donne che hanno accusato Depardieu di comportamenti sessualmente aggressivi.

Depardieu, monumento del cinema francese, sta cercando disperatamente di recuperare credibilità e buona reputazione dopo gli ultimi anni da dimenticare, dove più che per i titoli di film è salito alla ribalta per quelli sui giornali, accusato di aggressioni e violenze sessuali.

L’attore non si è presentato in aula e ha preferito scrivere una lettera aperta con la quale rinuncia all’appello contro la condanna a 18 mesi con la condizionale ricevuta nel marzo 2025, che diventa quindi definitiva. “La giustizia si è espressa. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna. Porgo tutte le mie scuse, profonde e sincere, a coloro che possono averne sofferto. Sui set, mi sono a lungo nascosto dietro la provocazione e la volgarità. Le mie parole, alcuni miei gesti, li credevo privi di conseguenze. Non lo erano, in particolare da parte di un personaggio potente quale ho potuto essere”.

Prosegue l’attore: “Capisco d’ora in avanti che esiste un confine tra l’impertinenza e l’offesa. Non ho mai, mai avuto l’intenzione di ferire le donne che ho incrociato. Ma ho capito che l’intenzione non cambia nulla alla ferita. E tutto mi è sfuggito di mano, tutto, e soprattutto la mia difesa”.

Depardieu conclude: “Ho capito che appartenevo a un mondo che è scomparso“. E mentre Amelie e Sarah hanno ritenuto le sue parole sincere, pur sottolineato entrambe che l’attore avrebbe dovuto presentarsi di persona per assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, noi aggiungiamo che se Gerard avesse aggiunto un avverbio alla chiusura le sue scuse sarebbero state ancora più gradite: “Ho capito che appartenevo a un mondo che è (fortunatamente) scomparso”.

Ricordiamo che nonostante la chiusura del caso legato al film Les Volets Verts, Depardieu resta coinvolto in diversi altri procedimenti giudiziari e accuse in Francia, il più grave dei quali riguarda l’attrice Charlotte Arnould.

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Il caso Charlotte Arnould (stupro e aggressioni sessuali)

Questa resta la vicenda giudiziaria più pesante per l’attore, poiché riguarda reati punibili fino a 20 anni di reclusione. Nel 2018 l’attrice Charlotte Arnould ha denunciato Depardieu per due stupri e aggressioni sessuali avvenuti nell’agosto dello stesso anno presso la residenza parigina dell’attore.

Dopo un rinvio a giudizio disposto nel settembre 2025 davanti alla corte criminale dipartimentale di Parigi, la difesa di Depardieu ha presentato ricorso contro tale decisione. La pronuncia sull’esito di questo ricorso è fissata per il 26 novembre 2026.

A differenza del caso Les Volets Verts, Depardieu ha sempre respinto categoricamente queste accuse, sostenendo che i rapporti fossero consensuali.

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Altre denunce e inchieste giornalistiche

Oltre al procedimento principale, negli ultimi anni sono emerse numerose altre segnalazioni da parte di donne del mondo dello spettacolo.

Il caso del film Turf. Pendono contestazioni sollevate dalle testate francesi Mediapart e Le Média relative a presunte molestie sessuali avvenute nel 2013 ai danni di una comparsa sul set del film Turf. L’episodio sarebbe supportato da materiale video in cui la donna cerca di allontanare l’attore.

Denunce archiviate per prescrizione. L’attrice Hélène Darras aveva sporto denuncia nel 2023 per un’aggressione sessuale subita nel 2007 sul set del film Disco, ma la procura di Parigi ha archiviato il fascicolo all’inizio del 2024 per intervenuta prescrizione dei termini.

Testimonianze collettive. Diverse inchieste giornalistiche, in particolare quelle pubblicate da Mediapart e dal programma televisivo Complément d’Enquête, hanno raccolto le testimonianze di oltre quindici donne (tra attrici, truccatrici e tecnici) che hanno denunciato comportamenti inappropriati su vari set tra il 2004 e il 2022. Tra le tante, l’attrice Emmanuelle Debever che si è tolta la vita a dicembre 2023, gettandosi nella Senna: fu tra le prime ad accusare Depardieu di violenza sessuale.

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Tutte le lettere aperte di Depardieu

Ad Ottobre 2023 l’attore ha pubblicato una prima lettera aperta sul quotidiano francese Le Figaro in cui ha risposto alle accuse (tra cui quelle di Charlotte Arnould e le inchieste di Mediapart), dichiarandosi innocente, negando di essere “né uno stupratore né un predatore” e sostenendo di essere vittima di un “tribunale mediatico”.

Sempre su Le Figaro, è stata pubblicata una seconda lettera aperta firmata da circa sessanta personalità del mondo della cultura e dello spettacolo francese per difendere l’attore e il principio della presunzione di innocenza, definendolo vittima di un “linciaggio”. Anche la sua ex Carole Bouquet si è spesa in difesa dell’attore.

L’ultima lettera di oggi, novembre 2026, in cui Depardieu ha rinunciato all’appello e ha fatto pervenire un nuovo messaggio di scuse, “Ho creato sofferenza, appartengo a un mondo che non c’è più”. Ribadiamo: “Fortunatamente”.