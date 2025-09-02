Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è Charlotte Arnould

Il nome Charlotte Arnould è di colpo riapparso online con grande forza. Il motivo? Il deferimento di Gerard Depardieu al tribunale penale dipartimentale di Parigi. Sarà processato per lo stupro e l’aggressione sessuale ai danni della giovane artista. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei.

Chi è Charlotte Arnould

Sappiamo che Charlotte Arnould che è una giovane artista francese, nata nel 1995. È nota al grande pubblico principalmente per il suo percorso nel mondo della danza. Fin da piccola ha percepito una forte inclinazione verso le arti sceniche, decidendo di seguire la sua propensione.

Danza classica e contemporanea l’hanno affascinata, potendo sfruttare il corpo per trasmettere profonde emozioni. Ha frequentato scuole rinomate, sviluppando una solida tecnica e, al tempo stesso, un approccio interpretativo personale. Una fusione tra creatività e rigore.

La carriera

Sappiamo che nel corso degli anni ha preso parte a spettacoli e progetti in Francia e all’estero. Ha collaborato con coreografi e compagnie che le hanno consentito di sperimentare differenti stili. Al di là dell’attività artistica in sé, ha poi mostrato attenzione verso il ruolo culturale della danza nella società.

Ha infatti tenuto interventi pubblici, parlando di tecnica e non solo, anche del significato della scena, del rapporto tra artista e pubblico e del potere dell’arte. Una sensibilità spiccata che l’ha resa molto popolare. Oggi continua a essere legata al mondo delle arti sceniche, guardando alla danza e alla recitazione come forma di condivisione e riflessione.

Il processo a Gerard Depardieu

L’emittente Bfmtv, riportando una fonte vicina al caso, ha confermato il deferimento di Gerard Depardieu al tribunale penale dipartimentale di Parigi. Sarà processato per l’aggressione sessuale e lo stupro all’artista Charlotte Arnould.

Sappiamo che l’attore è stato già condannato il 13 maggio scorso a 18 mesi di detenzione, con la condizionale, per un’aggressione sessuale ai danni di due donne sul set di Les Volets verts, nel 2021. Rischia ora fino a 20 anni di carcere. La giovane ballerina si è così espressa su Instagram: “È grandioso. Sono sollevata”.

IPA

La denuncia risale al 2018, pochi giorni dopo i fatti imputati a Depardieu. Questi ha fatto riferimento invece a una relazione consensuale. L’ex star ha presentato ricorso in relazione alla precedente condanna e si prepara a una lunga battaglia legale, che lo vede già condannato dall’opinione pubblica.

Ecco le parole della legale di Arnould: “Io e la mia cliente siamo sollevate e fiduciose. Questa è una forma di verità giudiziaria per Charlotte, in attesa del processo penale. Quest’ordinanza è anche una risposta alle false accuse mosse contro di lei da alcuni media”.

Depardieu è indagato dal 16 dicembre 2020 in questa inchiesta. Nel 2023 aveva così contestato le accuse in una lettera pubblica: “Non ho mai abusato di una donna. Con leggerezza, una donna è venuta una volta a casa mia, avvicinandosi alla mia stanza, di sua spontanea volontà. Ora dice d’essere stata violentata lì. Non c’è mai stata alcuna coercizione o protesta tra noi”.