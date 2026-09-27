Chi sono i gemelli Elizabeth e Dylan, figli di Heather Parisi

Elizabeth e Dylan sono i gemelli di Heather Parisi e i figli più piccoli della showgirl dopo Rebecca e Jacqueline.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Elizabeth e Dylan sono i figli di Heather Parisi, nati dal suo legame con Umberto Maria Anzolin, imprenditore sposato dalla showgirl nel 2013.

Chi sono Elizabeth e Dylan, i figli piccoli di Heather Parisi

Dylan ed Elizabeth sono i figli più piccoli di Heather Parisi, arrivati nel 2010 e frutto dell’amore per l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Gemelli e bellissimi come la loro mamma, i due ragazzi hanno sempre vissuto a Hong Kong con la famiglia, ma parlano perfettamente l’italiano.

Elizabeth, nome completo Elizabeth Jaded, ha una passione per la musica e per la scrittura. Spigliata e bellissima, ha le idee molto decise, nonostante la sua giovane età. A 16 anni parla benissimo diverse lingue e sogna di fare grandi cose.

Dylan, nome completo Dylan Maria, è un po’ più schivo della sorella. Ha una grandissima passione per il calcio e a soli 16 anni ha già iniziato una brillante carriera come calciatore.

Ospiti di Verissimo, Dylan ed Elizabeth si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, parlando del loro legame con Heather Parisi. “Io non parlo molto e non so nemmeno come ha fatto mia madre a convincermi a venire in tv”, ha spiegato Dylan. Elizabeth invece ha parlato di un legame fatto di complicità e di confidenze.

Chi sono gli altri figli di Heather Parisi

Heather Parisi ha altre due figlie. La prima è Rebecca Jewel Manenti, nata dal legame con l’imprenditore Roberto Manenti nel 1994. La giovane, che di professione fa la dentista, ha avuto nel 2025 la sua prima figlia, Sole, rendendo la Parisi nonna.

La showgirl ha anche un’altra figlia: Jacqueline Luna Di Giacomo, nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo. Il rapporto fra le due, ormai da diversi anni, è diventato burrascoso, così tanto che mamma e figlia non si parlano e non si vedono da ben 13 anni.

“Sono 13 anni che non ci vediamo – ha raccontato Heather a Verissimo, senza nascondere l’amarezza -. Lei era la mia bimba, avevamo un rapporto straordinario e speciale. Spero che un giorno ci chiariremo. Ovvio che vorrei avere un rapporto con lei”.

“Non voglio fare polemiche, ma quando mi facevano delle domande ammetto di aver detto delle bugie per proteggerla”, ha poi aggiunto. La showgirl ha spiegato di aver subito diversi attacchi da parte di chi non sa cosa sia realmente accaduto fra lei e la figlia. “Ci sono i fan di lei e i fan miei – ha spiegato -. I miei sono meno pazienti riguardo alle polemiche. I fan non sanno veramente cosa c’è dietro e qual è la vera storia fra me e mia figlia. Dovrebbero fare un passo indietro e lasciare che noi due ci chiariamo quando sarà il momento giusto. Ho ricevuto tante battute e commenti non belli. Lei e io sappiamo la verità, loro non sanno niente”.