Lia Chiari, chi è la moglie di Otis Paterlini. La storia d’amore con il figlio di Orietta Berti

Otis Paterlini è il secondogenito di Orietta Berti e marito di Lia Chiari, la donna che l'ha reso padre per due volte. Chi è e cosa fa nella vita

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IPA Otis e Orietta Berti

Otto anni insieme, due bambine e un sì arrivato solo alla fine, quando ormai la famiglia c’era già tutta. Lia Chiari e Otis Paterlini, secondogenito di Orietta Berti, si sono sposati il 13 giugno 2026 a Polesine Parmense, sulle rive del Po, in una giornata semplice ma curata nei dettagli, davanti a oltre duecento invitati tra parenti e amici. Domenica 27 settembre quel giorno è tornato alla ribalta, perché Orietta lo ha rivissuto negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, mostrando il lato di sé che forse il pubblico ama di più: quello della mamma e della nonna.

Chi è Lia Chiari: le origini, il lavoro e la scelta della riservatezza

Non ha di certo un profilo da rotocalco. Lia Chiari è originaria di Capriolo, in provincia di Brescia, e nella vita fa l’assistente sociale: un mestiere fatto di ascolto, di famiglie da tenere insieme e di fragilità che spesso si affrontano superando grandi ostacoli. Niente a che vedere con il mondo dello spettacolo in cui è cresciuto suo marito.

Anche per questo la moglie di Otis Paterlini ha sempre scelto un passo discreto: pochissime dichiarazioni e nessuna esposizione cercata, con una vita privata custodita con cura. Una tradizione di casa Paterlini, però, l’ha accolta subito: quella dei nomi che cominciano con la “O”, come Orietta, come nonno Osvaldo, come lo zio Omar, come Otis. Ed è stata proprio Lia, ha raccontato la cantante in tv, a volerla portare avanti con le sue bambine.

Il matrimonio con Otis Paterlini e le figlie Olivia e Ottavia

Prima delle nozze sono arrivate loro: Olivia, nata nel 2019, oggi sette anni e mezzo, e Ottavia, che di anni ne ha quattro. Una famiglia costruita giorno per giorno, lontano dai riflettori, e solo alla fine la firma davanti all’altare.

Il matrimonio di Lia Chiari e Otis Paterlini è stato celebrato nella chiesetta della Beata Vergine di Loreto da don Guido Colombo, padre spirituale della cantante, che in studio ha raccontato di averli visti arrivare pronti a quel passo. L’immagine più commovente è quella di Orietta Berti che accompagna il figlio all’altare senza riuscire a trattenere le lacrime. Poi la festa, tra balli e brindisi, e a un certo punto le note di Mille: la musica di casa, stavolta in versione strettamente privata.

A Verissimo gli sposi si sono presentati insieme alle figlie, e Otis ha riassunto tutto in poche parole, dicendo che Lia è una moglie e una mamma fantastica, che sa riempire la vita di tutti loro. Omar, il fratello maggiore, ha aggiunto con ironia che dopo due nipotine ora in famiglia si aspetta un maschietto. E Orietta ha fatto agli sposi l’augurio più suo: un matrimonio lungo come il suo con Osvaldo Paterlini, sposato il 14 marzo 1967 e ancora oggi, racconta, un legame vissuto in simbiosi.

Alla fine la storia di Lia e Otis è tutta qui, senza bisogno di alcuna strategia mediatica: due bambine, un lavoro normale e una famiglia che ha preferito prendersi tempo. Il cognome più famoso d’Italia, in questo caso, è rimasto volentieri sullo sfondo.