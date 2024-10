Fonte: IPA Leonor

Leonor di Spagna è la figlia maggiore di Letizia di Spagna e di Re Felipe: è nata il 31 ottobre 2005. La futura Regina di Spagna è splendida, a dir poco: una forza della natura. Ha conseguito gli studi presso l’UWC Atlantic College in Galles e l’abbiamo vista impegnarsi nell’addestramento militare a Saragozza. Ma quanto è alta Leonor? Ecco tutte le curiosità su di lei.

Quanto è alta Leonor di Spagna

Leonor di Spagna è alta circa 175 centimetri. La Principessa delle Asturie ha superato sua mamma in altezza (Letizia di Spagna è alta 168 centimetri), mentre l’Infanta Sofia svetta per 180 centimetri. Del resto, buon sangue non mente: Re Felipe è alto ben 197 centimetri. L’altezza, quindi, è un vero e proprio tratto di famiglia, ma non solo.

La Principessa delle Asturie ama tenersi in forma con gli allenamenti HIIT: il futuro di Leonor è già scritto, tenendo conto che un giorno sarà Regina. Nel frattempo, sta conseguendo la preparazione che si confà a una testa coronata: all’Accademia Militare di Saragozza, Leonor ha iniziato a seguire una routine di allenamento piuttosto intensa, proprio con lo scopo di potenziare le sue capacità.

Si sottopone agli esercizi vascolari, alle sessioni di corsa e di nuoto, oltre che agli allenamenti HIIT, ovvero veri e propri esercizi ad alta intensità a intervalli. Un’attività cardio a 360° che non ha effetti positivi solo sul fisico, ma anche sulla mente e che allontana qualsiasi stress o tensione. La sua formazione militare sarà completata alla Scuola Militare dell’Aeronautica di San Javier.

Lo stile e i segreti di Leonor di Spagna

La primogenita di Re Felipe e di Letizia di Spagna sta studiando da Regina: è spesso presente agli impegni ufficiali più importanti dell’agenda dei Reali di Spagna. La Principessa delle Asturie è ancora giovane, ma ha già un suo stile. E che stile! In fatto di moda Royal, si è più volte concessa qualche capo di abbigliamento dall’armadio della madre, che è tra le fashion icon più amate al mondo.

Inizialmente, il “twin look” insieme alla sorella Sofia era un grande classico. Poi le ragazze sono cresciute e ciascuna ha trovato il proprio modo di esprimersi in fatto di moda. Indubbiamente, proprio come Letizia, anche Leonor punta sul Made in Spain e cerca di promuovere e scoprire nuovi stilisti per crearsi una sua immagine pubblica.

Tra le tendenze più amate da Leonor, in ogni caso, i brand accessibili, sostenibili e artigianali. In fatto di scarpe, invece, l’abbiamo vista indossare spesso le espadrillas, ma non si nega mai le scarpe da ginnastica all’occorrenza e in base all’occasione. Anche le ballerine sono piuttosto apprezzare dalla Principessa. Tra i colori più sfoggiati, invece, c’è l’azzurro, e il motivo non è casuale: prima di tutto, perché lo stendardo della Principessa delle Asturie è celeste, così come la Bandiera del Principato delle Asturie è di un blu acceso. Un modo per onorare il suo ruolo importante, ma dobbiamo dire che è una sfumatura che le dona particolarmente bene, per la carnagione e per i suoi occhi.