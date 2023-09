Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look di settembre che fanno tendenza

Letizia di Spagna non ha perso occasione per lasciare tutti senza fiato a Barcellona dove si è recata insieme a suo marito Felipe in occasione della consegna dei premi ad aziende ed enti che si sono particolarmente distinti in campo sociale, economico, politico o culturale. La Reina ha indossato un tubino nero con dettagli in lurex dorato, firmato Dries Van Noten. Ma il dettaglio del suo look che ha fatto scalpore è la treccia nascosta sotto la chioma liscissima che la ringiovanisce di almeno dieci anni.

Letizia di Spagna in lurex

Letizia di Spagna ha ripreso la sua agenda di lavoro dopo aver incantato con l’abito in pizzo bianco e aver dato una lezione di stile col trucco della cintura in vita. Sua Maestà si è presentata in splendida forma, a 51 anni appena compiuti, a Barcellona per i Premi La Vanguardia con un abito da cocktail nero, a spallina larga, corpetto aderente e gonna leggermente a bombata, lunga fino ai polpacci, decorato con fiori stilizzati in lurex d’oro. Il modello è una creazione della maison belga Dries Van Noten, appartiene a una collezione passata e per questo non è più in vendita.

Il look non è esattamente una novità, infatti come hanno notato in molti, assomiglia all’abito di ispirazione giapponese che Donna Letizia aveva presentato ai Premi Cerecedo nel novembre 2019. In effetti, lo stilista è sempre lo stesso. E allora come ora l’outfit della Reina è stato un successo. All’epoca Letizia aveva optato per un look più aggressivo con sandali-gioielli dal tacco alto e un finto caschetto di cui si è parlato per molto tempo, a Barcellona invece ha optato per delle scarpe nere dal tacco alto, firmate Massimo Dutti, clutch d’oro di Carolina Herrera (312 euro), orecchini a lobo a forma di gelsomino, sempre di Carolina Herrera e una pettinatura ultra liscia che adotta molto spesso nei suoi appuntamenti serali. Anche perché, su consigli del suo hair stylist, questa acconciatura la ringiovanisce di dieci anni.

Letizia di Spagna, la treccia segreta che seduce

Ma sotto la chioma Letizia nasconde un dettaglio, “la treccia mimetica”, come l’ha definita il magazine Hola!. Un vezzo davvero sensuale, il particolare segreto che diventa irresistibile. Gli esperti hanno definito la sua pettinatura come perfetta e in generale il suo beauty look come lo specchio dell’attenzione che mette nella cura dei dettagli.

Infine, non possiamo trascurare il suo make up. Donna Letizia non ama il trucco evidente, nemmeno per gli appuntamenti serali. Ma per accendere lo sguardo, osa con la matita bordeaux e ombretti rosa, abbondando col mascara per avere delle ciglia lunghissime e folte.