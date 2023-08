Il 17 agosto 2023 resterà una data epocale nella vita della dolce Principessa Leonor . Proprio in questo giorno, infatti, la primogenita di Letizia di Spagna e di Re Felipe VI ha raggiunto Saragozza per iniziare l'addestramento all', unendosi ad una nuova classe di cadetti, futuri ufficiali dell'Esercito, della Guardia Civile e del Corpo Comune delle Forze Armate.