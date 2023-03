“GF Vip”, Nikita crolla: “Spero che non ci perderemo”

L’eliminazione di Luca Onestini dal GF Vip 7 ha gettato nello sconforto Nikita Pelizon, che aveva con lui riallacciato i rapporti nell’ultimo periodo. La concorrente è crollata in lacrime nelle ultime ore, sfogandosi in Confessionale e anche durante una chiacchierata con Milena Miconi. La sua intenzione è quella di rivedere presto l’ex tronista fuori dalla Casa e, in preda alle lacrime, ammette: “Spero che, con maturità, riusciremo a non perderci fuori“.

Nikita Pelizon in lacrime pensa a Onestini: “Mi manca la sua vitalità”

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è stato uno dei fil rouge di questa edizione del Grande Fratello Vip. Se da un lato hanno dominato la scena le coppie, da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, dall’altro ha tenuto banco negli ultimi mesi il legame irrisolto proprio tra Nikita e l’ex tronista di Uomini e donne. Solo nell’ultimo periodo i due hanno superato le ostilità e ricucito un rapporto. E ora, per la Vippona, la mancanza di Onestini in seguito alla sua eliminazione si fa sentire parecchio.

Nelle ultime ore la ragazza si è sfogata, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, ammettendo di sentire la mancanza dell’ex coinquilino: “C’è un po’ di malinconia per Luca, perché non c’è più e fa strano che non ci sia”. Il concorrente è stato eliminato nella puntata di lunedì sera durante un televoto flash e, ora, tutti nella Casa sembrano sentirne l’assenza. “Mi manca la sua vitalità, il suo ridere, prendere in giro, trovare una risposta diversa da quella che darei io”, confessa Nikita.

In lei, però, resta una speranza per il futuro. Il riavvicinamento dell’ultimo periodo è un segnale positivo per il loro rapporto, per questo spera di rivederlo presto una volta fuori dalla Casa. Il desiderio, dopo tanto penare, dopo le discussioni, le ostilità e le furibonde litigate a Cinecittà, è ora quello di non perdersi: “Quello che di base spero è che, come abbiamo deciso di andare oltre quello che è successo, ci ricordiamo che c’era un bel rapporto prima di non comprenderci. E quindi che, con maturità, riusciremo a non perderci fuori”.

Nikita Pelizon in crisi al “GF Vip”: il pensiero va a Luca

Un crollo che ha mostrato la grande fragilità di Nikita, ma allo stesso tempo la sua determinazione nel voler riprendersi Luca Onestini a tutti i costi, anche in semplice amicizia. L’interesse evidente per l’ex tronista è spesso stato argomento di dibattito nel corso del reality, e più volte la concorrente è finita nel mirino di alcuni coinquilini, tra cui Oriana Marzoli, con cui le ostilità non sono ancora risolte.

“Non devo stare così” confessa, ancora tra le lacrime, chiacchierando con Milena. L’assenza di Onestini nella Casa si fa sentire parecchio e Nikita sembra soffrirci, pur consapevole di avergli detto tutto quello che sentiva nel cuore: “Gli ho detto che gli voglio bene, che alla fine mi rimangono i ricordi positivi, quindi non ci sono cose che non gli ho detto“. Una crisi che arriva a pochi giorni dalla finale di lunedì sera, che la vede ancora in corsa per la vittoria.