Fonte: Ansa Pippo Baudo

Una smentita, l’ennesima, che riguarda le sue condizioni di salute. Pippo Baudo è intervenuto nuovamente per smentire l’incidente domestico nel quale sarebbe rimasto coinvolto a Natale, rivelando di aver trascorso delle vacanze tranquille e senza nessuna corsa in ospedale. Era già capitato qualche mese fa, quando si era parlato di un ricovero d’urgenza, poi ridimensionato come un intervento di routine per sistemare un ginocchio che stava manifestando qualche problema. Ma cos’è accaduto stavolta?

Pippo Baudo smentisce l’incidente domestico

“Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille”, ha spiegato Pippo Baudo ad Ansa, mettendo un punto sulle indiscrezioni che sono circolate rapidamente nelle ultime ore e che parlavano di un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma resosi necessario prima di Natale. “Ma quando mai, sto bene”, ha aggiunto il conduttore, che quindi smentisce l’incidente che avrebbe comportato la frattura di una spalla e una breve degenza in ospedale.

Non è la prima volta che succede. La salute del conduttore siciliano sta a cuore a molti e, quindi, è sufficiente una sola voce di disagio per mettere in allerta tutti. Era già successo in occasione del veloce ricovero che aveva dovuto subire per sistemare un ginocchio, condizione che l’aveva poi costretto all’utilizzo della sedia a rotelle, ma in seguito avevamo potuto appurare che si trattava di un controllo di routine e non di un’affezione che poteva compromettere seriamente il suo stato fisico.

L’ultima apparizione in pubblico

Con l’età che si fa sempre più importante, Pippo Baudo ha diradato le apparizioni in pubblico ed è ormai abituato a riposarsi lontano dalle telecamere nella sua abitazione romana, situata nei pressi di Piazza di Spagna. In questi anni, non sono comunque mancati i collegamenti televisivi, contenuti soprattutto nei programmi incentrati sulla storia della tv, e la partecipazione di persona al compleanno dell’amico Pierfrancesco Pingitore.

Questa è stata infatti la sua ultima apparizione in pubblico, dato che l’abbiamo visto in foto circondato dagli amici di una vita, e da allora non si è più visto. Il conduttore manca dalla tv da tempo, se facciamo eccezione per le brevi apparizioni di qualche tempo fa, e preferisce godersi l’anzianità lontano da quella che era stata un’abitudine per tutta la sua vita. Sono incalcolabili le ore che ha trascorso in video, dedicando un’esistenza intera alla tv che oggi lo identifica come uno dei grandi pilastri ancora viventi del nostro spettacolo, testimone di un tempo che ormai non c’è più.

Chi ha avuto a che fare con lui negli ultimi tempi riporta come non sia affatto cambiato nello spirito, che ha mantenuto brillante nonostante il tempo che passa, ma sono in tanti a desiderare di vederlo ancora davanti alla macchina da presa. Lui, invece, è deciso a godersi il giusto riposo senza che ci siano intromissioni di nessuna sorta. Non è infatti un caso che, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, tende a smentire ogni voce che riguarda la sua salute. Il 7 giugno 2025, tra poco meno di 5 mesi, Pippo Baudo spegnerà le sue prime 89 candeline. E chissà che non lo rivedremo ancora proprio in quest’occasione.