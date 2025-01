Pippo Baudo in ospedale: brutta caduta in casa per il noto conduttore

Problemi di salute per Pippo Baudo, che sarebbe finito in ospedale poco prima di Natale a causa di una caduta in casa

Fonte: IPA Pippo Baudo

Brutta caduta in casa per Pippo Baudo. Alcuni giorni prima di Natale, il celebre conduttore televisivo, oggi 88enne, sarebbe rimasto ferito cadendo nella sua abitazione di Roma, sita nei pressi di Piazza di Spagna. Sarebbe caduto nella sua camera da letto riportando un trauma alla spalla. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che lo hanno trasportato al policlinico Gemelli, dove il presentatore sarebbe rimasto ricoverato per qualche giorno.

Come sta oggi Pippo Baudo dopo la caduta in casa

Stando a quanto fa sapere l’Agenzia Nova, Pippo Baudo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico poco prima delle festività. Super Pippo sarebbe caduto nella sua camera da letto al terzo piano della palazzina di sua proprietà riportando un trauma alla spalla. Al policlinico Gemelli di Roma il conduttore sarebbe stato subito sottoposto ad una radiografia e poi dimesso alcuni giorni dopo.

Baudo sarebbe quindi tornato nella sua abitazione dove ha trascorso le festività natalizie, circondato dall’affetto dei suoi cari. Ora si troverebbe a casa, assistito dal personale privato, con un tutore alla spalla. Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte del diretto interessato o del suo entourage. Pippo è lontano dalle scene da qualche tempo, da quando ha deciso di allontanarsi dalla tv e dalla vita pubblica.

Lo scorso settembre ha fatto uno strappo alla regola presenziando ai festeggiamenti per il compleanno dell’amico Pier Francesco Pingitore. Pippo Baudo si è presentato sulla sedia a rotelle ma sempre sereno e spensierato. “La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un’atmosfera di grande cordialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro. Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei tre volte trenta”, ha spiegato alla stampa Pingitore, che il 27 settembre ha compiuto 90 anni.

“Pippo è sempre Pippo. L’ho trovato bene, meglio dell’ultima volta che l’ho visto. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Venerdì sera era proprio sereno, psicologicamente molto tranquillo”, ha aggiunto Valeria Marini, tra le invitate alla grande festa.

Pippo Baudo e le ultime apparizioni in televisione

Da tempo Pippo Baudo è in “pensione” ma è capitato, sporadicamente, di rivederlo o di risentire la sua voce in collegamento nelle trasmissioni Rai. Nel 2023 è apparso in un videomessaggio al Tg2, dove ha ringraziato gli spettatori per gli auguri di compleanno. “Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Sì, il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori. (…) Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene”.

Sempre nel 2023, Pippo Baudo ha partecipato a Domenica In, apparendo in video e parlando di Brigitte Nielsen. Lo ha fatto ancora per Vincenzo Mollica, sempre nel programma condotto da Mara Venier. A La TV fa 70, il collegamento con Pippo Baudo è stato incentrato su Sanremo e sull’addio di Amadeus alla conduzione della kermesse dopo il quinto Festival consecutivo. A febbraio 2024, la telefonata in diretta a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, per salutare Manuel Franjo.

Di recente Pippo Baudo si è espresso sulla possibilità di un addio del Festival di Sanremo alla Rai, che lo manda in onda da sempre: “Per la Rai non avere più il Festival di Sanremo sarebbe una perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista”, ha detto in un’intervista.