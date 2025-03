Enrica Bonaccorti a La Volta Buona, la gravidanza e l’aborto: “Scandalo in TV”

Fonte: IPA Enrica Bonaccorti

Nel salotto de La Volta Buona si è parlato delle donne nel mondo della televisione e di come sia cambiata la loro percezione, oltre al loro ruolo, nel corso degli anni. Tra le ospiti accolte da Caterina Balivo anche Enrica Bonaccorti, che è tornata su un episodio che ha segnato profondamente la sua vita sia personale che professionale. A dispetto di quanto previsto dalle “regole” televisive, la conduttrice osò annunciare in diretta la gravidanza, scatenando aspre critiche. Tutto nonostante la tragedia più grande: perdere il suo bambino.

Quando Enrica Bonaccorti sostituì Raffaella Carrà

Il racconto di Enrica Bonaccorti ha preso le mosse da un evento che per lei è stato cruciale, professionalmente parlando. Proprio lei fu chiamata a sostituire Raffaella Carrà nel suo programma del mezzogiorno, Pronto, chi gioca?, nonostante non avesse ancora maturato questo tipo di esperienza. “Io ero un’attrice di prosa, facevo teatro, ma avevo già fatto molte conduzioni alla radio e lì avevo imparato a parlare col pubblico – ha raccontato a La Volta Buona -. Forse per quello mi hanno scelto per sostituire Raffaella”.

“A me sembrava impossibile – ha commentato l’episodio -. Non l’ho sentita neanche come una grande occasione sentivo che dovevo farlo proprio per dovere e assumermi questo peso”. Ma da “soldatino che obbedisce alle regole”, come lei stessa si è definita, ha accettato senza batter ciglio.

Lo “scandaloso” annuncio della gravidanza

Mai avrebbe immaginato di poter sostituire Raffaella Carrà, ma neanche di causare uno “scandalo” senza precedenti. In Rai vigeva una regola molto severa: mai parlare della propria vita privata sulla televisione pubblica. Una regola che la Bonaccorti ha infranto nel momento in cui decise di annunciare in diretta di essere incinta.

“Fu un momento di TV molto forte e di scandalo perché lei si permise di fare questo”, ha spiegato Caterina Balivo, mandando in onda il filmato di quell’episodio. “Fra un po’ di mesi mi nascerà un bambino, prima che voi lo sapeste dalle solite foto davanti alle cliniche (…) ho voluto essere io a dirvelo così, direttamente a voi, che siete le persone più care che ho a parte la mia famiglia”, le parole della Bonaccorti in quell’occasione.

Il dolore per la perdita del suo bambino

Non solo quell’annuncio ha scatenato una pioggia di aspre critiche nei confronti della conduttrice, ma nel frattempo ha anche dovuto affrontare il dolore più grande, quello della perdita del suo bambino.

“Successe che quando uscì dallo studio e andai in camerino cominciai a perderlo questo bambino. Ebbi un’emorragia e mi portarono in ospedale di corsa“, ha spiegato. Pensava che tutto si sarebbe ridotto a una visita di controllo, ma così non fu. “Son dovuta rimanere lì, abbiamo dovuto trovare una sostituta per il giorno dopo (…). Visto che si sapeva che sarei dovuta rimanere in ospedale, rimase Magalli“.

“Ho raccontato un fatto privato sulla televisione pubblica. È difficile farlo capire ai ragazzi di adesso”, ha detto. Oggi i tempi sono cambiati e sui fatti privati di VIP e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si costruiscono interi programmi. Da questo momento difficile, segnato dal dolore e dagli attacchi personali, ne è uscita grazie al suo carattere forte, facendosi scivolare tutto addosso e andando avanti nel proprio lavoro. La sua unica ancora di salvezza.