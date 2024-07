Non solo calcio, verrebbe da dire, visto il recente successo del tennis tra il popolo italiano, ma c’è una ragazza che sta dando il meglio di se stessa proprio sul terreno di Wimbledon. Lei è Jasmine Paolini, che dopo il forfait di Jannick Sinner ci ha fatti sognare con la vittoria contro Emma Navarro, conquistando una semifinale storica e capace di dare uno slancio importantissimo alla sua carriera. Ma sapete quanto è alta? Scopriamolo insieme.

Quanto è alta Jasmine Paolini

Attualmente considerata come la migliore tennista italiana, Jasmine Paolini è alta 1,63 cm. Un’altezza media che le permette di non perdere potenza sulla racchetta e che per lei non ha mai rappresentato un grande problema, anzi. L’atleta è concentrata sul suo futuro e l’abbiamo visto bene durante il Roland Garros, dov’è stata capace di dimostrare tutto il suo valore. Si è ripetuta a Wimbledon, battendo Emma Navarro e volando in semifinale al termine di una gara bellissima che ha condotto nel modo migliore.

“L’altezza non è un deficit enorme. Nei tornei ci sono anche delle giocatrici non troppo alte. Ha i suoi pro e i suoi contro, come ogni cosa. Mi chiedo soltanto come servirei se fossi più alta. Forse lo farei un po’ meglio ma sarei meno agile”, aveva dichiarato sulla sua statura, che effettivamente sul campo non nota nessuno. Gli shorts non fanno che agevolare le ragazze mignon, soprattutto quando sono indossati con le sneakers extra flat che danno un minimo di slancio anche alle figure più minute.

Renzo Furlan, il suo allenatore, non potrebbe essere più fiero di lei: “L’erba tra tutte le superfici su cui si giocano gli Slam è forse la più difficile. Il percorso di Jasmine è frutto della sua fiducia, del suo livello e della sua consistenza”, ha dichiarato il tecnico, “Anche negli anni scorsi aveva dimostrato di poter fare buone cose su questa superficie poi certo è piacevole stupirsi di tutti i passi che sta facendo”.

Sulla sua statura, invece, ha detto: “È vero che anche tra le donne adesso ci sono giocatrici alte e potenti, ma la tecnica è decisiva. È la tecnica che fa viaggiare la palla e la sua va molto veloce. In più è agile e molto elastica”.

Fonte: IPA

Che origini ha Jasmine Paolini

La campionessa di tennis è nata a Castelnuovo di Garfagnana ed è cresciuta a Bagni di Lucca. Suo padre, Ugo, è toscano mentre la sua mamma – Jacqueline Gardiner – è polacca. Metà polacca e metà ghanese, per la precisione, e da lei ha ereditato la meravigliosa pelle scura e i ricci ribelli che sul campo tiene a bada raccogliendoli in uno chignon alto e stretto, protetto dalla fascia di pugna che ripara gli occhi dal sudore.

Parla due lingue, l’italiano e il polacco, e non ha mai trascurato le origini di sua madre che coltiva giorno dopo giorno raggiungendo spesso la sua terra, in particolare Łódź nella quale è solita trascorrere molto tempo. Sua madre vive in Italia da moltissimi anni e qui era arrivata per trovare lavoro. Da qui, l’amore con il papà di Jasmine che ha portato alla sua nascita, nel 1996.