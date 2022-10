Frasi sulla pazienza, gli aforismi più belli sulla virtù dei forti

Fonte: iStock Le più belle frasi sulla pazienza

Dicono che la pazienza sia la virtù dei forti, e in effetti saper aspettare è una grande qualità che è davvero facile lasciarsi sfuggire. Ma non solo: avere pazienza significa anche accettare le avversità e affrontare gli ostacoli che la vita ci pone davanti con animo tranquillo, senza mai perdere la calma. E se qualcuno ha una dote innata nel mantenere una stoicità incredibile anche di fronte agli eventi più turbolenti, è pur vero che si può imparare pian piano e acquisire questa virtù.

Scrittori, pensatori e filosofi cercano il segreto della pazienza dall’alba dei tempi, e molte sono le riflessioni emerse dai loro saggi. Su DiLei abbiamo raccolto le frasi e gli aforismi più belli e profondi, da leggere e rileggere anche quando sembra che la calma stia per sfuggirti di mano.

Riflessioni sulla pazienza

Essere pazienti è una disposizione umana di gran valore, soprattutto ai giorni nostri: ormai siamo abituati ad avere tutto e subito, ma anche a sostenere ritmi frenetici che possono portarci facilmente a perdere la pazienza. Ecco le più belle citazioni famose che ti aiuteranno a prendere la vita con più calma.

Occorre molta pazienza per impararla. (Stanislaw Jerzy Lec)

La fede muove le montagne, la pazienza raggiunge le cime. (Ewa Radomska)

La pazienza è ciò che nell’uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni. (Honoré de Balzac)

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi; non c’è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. (Jean de La Bruyère)

La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono. (John Quincy Adams)

La pazienza è un ingrediente necessario per la genialità. (Benjamin Disraeli)

In fondo alla pazienza si trova il paradiso. (Kanuri)

Pazienza e saggezza camminano mano nella mano, come due amanti con un braccio solo. (Jarod Kintz)

Dagli gli alberi ho capito il significato della pazienza. Dall’erba ho imparato ad apprezzare la persistenza. (Hal Borland)

La pazienza non può essere acquisita dall’oggi al domani. È proprio come un muscolo. Ogni giorno devi lavorarci sopra. (Eknath Easwaran)

Quando incontri alcune prove, grandi o piccole, sii pieno di gioia. Sono opportunità per imparare la pazienza. (Scott Curran)

La pazienza è il miglior rimedio per ogni difficoltà. (Tito Maccio Plauto)

Le chiavi della pazienza sono l’accettazione e la fede. Accetta le cose come sono e guarda realisticamente il mondo intorno a te. Abbi fiducia in te stesso e nella direzione che hai scelto. (Ralph Marston)

Solo coloro che hanno la pazienza di fare le cose semplici perfettamente acquisiscono l’abilità per fare facilmente le cose difficili. (James J. Corbett)

La pazienza c’insegna a portare non solo con forza ma con grazia, il peso della vita: la pazienza è bellezza. (Nicolò Tommaseo)

Gli alberi che crescono lentamente danno i frutti migliori. (Molière)

La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico. (Giacomo Leopardi)

Frasi sulla pazienza dei grandi autori

Sono molti gli autori celebri che hanno affrontato questo ostico tema, mettendo in luce i pregi di chi è paziente e le debolezze di chi, invece, non sa accettare con calma le avversità della vita. Abbiamo scelto alcune delle loro citazioni più famose, che sono una vera ispirazione.

La pazienza è la più grande delle preghiere. (Buddha)

Quanto poveri sono coloro che non hanno pazienza! Quale ferita guarì mai, se non per gradi? (William Shakespeare)

Abbi pazienza in tutte le cose, ma prima di tutto abbi pazienza con te stesso. (San Francesco di Sales)

Due cose ti definiscono: la tua pazienza quando non hai niente e il tuo atteggiamento quando hai tutto. (George Bernard Shaw)

La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce. (Jean-Jacques Rousseau)

Ogni potere umano è composto di tempo e di pazienza. (Honoré de Balzac)

Ho solo tre cose da insegnare: semplicità, pazienza, compassione. Questi sono i tre tuoi più grandi tesori. (Lao Tzu)

La pazienza è la compagna della saggezza. (Sant’Agostino)

La pazienza è la forza dei deboli, l’impazienza è la debolezza dei forti. (Immanuel Kant)

Ci sono momenti in cui la pazienza – per quanto difficile sia esercitarla – è l’unica maniera per affrontare determinati problemi. (Paulo Coelho)

La pazienza è una virtù conquistatrice. (Geoffrey Chaucer)

Imparare la pazienza può essere un’esperienza difficile, ma una volta conquistata scoprirai che la vita è più facile. (Catherine Pulsifer)

Quando ho piantato il mio dolore nel campo della pazienza, mi ha dato il frutto della felicità. (Khalil Gibran)

La pazienza serve come protezione contro i torti come i vestiti contro il freddo. Perché se indosserai più vestiti man mano che il freddo aumenta, non avrà alcun potere di ferirti. Quindi allo stesso modo devi crescere nella pazienza quando incontrerai grandi torti, così che non saranno in grado di infastidire la tua mente. (Leonardo Da Vinci)

È più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. (Giulio Cesare)

Non c’è immaginazione da parte mia quando dico che guardare il cielo, le nuvole, la luna e le stelle mi rende calma e paziente. (Anne Frank)

Chi può avere pazienza può avere ciò che vuole. (Benjamin Franklin)

Non abbattere mai un albero in inverno. Non prendere mai una decisione negativa in tempi brevi. Non prendere mai le decisioni più importanti quando sei nei tuoi stati d’animo peggiori. Aspetta. Sii paziente. La tempesta passerà. Arriverà la primavera. (Robert H. Schuller)

Frasi sulla pazienza e il coraggio di aspettare

Per aspettare, a volte, ci vuole davvero coraggio: la virtù della pazienza non è per tutti, ma possiamo spingerci sempre un po’ più avanti facendoci forza e imparando a lasciare che sia il tempo a portarci quello che desideriamo. Ecco alcuni bellissimi aforismi che ti faranno sicuramente riflettere.

Il tempo dell’attesa è il più difficile di tutti. (Sarah Doudney)

Perché aspetti con impazienza le cose? Se sono inutili per la tua vita, inutile è anche aspettarle. Se sono necessarie, loro verranno e verranno nel momento giusto. (Amado Nervo)

Quando tutto attorno è buio non c’è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all’oscurità. (Haruki Murakami)

La pazienza è potere: con il tempo e la pazienza, ogni foglia di gelso diventa seta. (Confucio)

Anche una lumaca alla fine raggiungerà la sua destinazione. (Gail Tsukiyama)

La pazienza non è passiva. È forza concentrata. (Bruce Lee)

Se non è oggi, sarà domani: ricordiamoci che la pazienza è il pilastro della saggezza. (Frédéric Mistral)

La pazienza non è semplicemente la capacità di aspettare, è il modo in cui ci comportiamo mentre aspettiamo. (Joyce Meyer)

Nessuna grande opera viene creata in un instante, nemmeno l’uva, nemmeno i fichi. Se ora mi dici: “Voglio un fico”, ti rispondo: “Ci vuole tempo”. Lascia innanzitutto che vengano i fiori, poi che si sviluppino i frutti e, poi, che maturino. (Epitteto)

Abbi pazienza. Tutte le cose sono difficili prima che diventino facili. (Saadi)

La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente. Questa è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento. (Lev Tolstoj)

È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza. Tanto il nostro tempo è più breve, maggiore è la nostra capacità di attesa. (Elizabeth Taylor)

I fiumi lo sanno: non c’è fretta. Ci arriveremo un giorno. (Alan Alexander Milne)

La pazienza è necessaria, non si può raccogliere immediatamente ciò che si è seminato. (Søren Kierkegaard)

La pazienza può far germogliare delle pietre, a condizione di saper aspettare. (Driss Chraibi)

Frasi sulla pazienza in amore

In amore ci vuole una pazienza quasi infinita: ne abbiamo bisogno quando si tratta di aspettare che l’anima gemella arrivi nella nostra vita, ma anche quando finalmente abbiamo trovato la persona giusta con cui condividere emozioni e sentimenti. Saper accettare qualcuno al nostro fianco non è sempre facile, ma è proprio questa l’avventura più grande in un rapporto di coppia. Qui abbiamo raccolto alcune frasi che ne parlano.

Nella vita coniugale, l’essenziale è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Anton Čechov)

Il cielo concede la pazienza all’uomo innamorato. (Rudyard Kipling)

Con amore e pazienza niente è impossibile. (Daisaku Ikeda)

Sii paziente e comprensivo. La vita è troppo breve per essere vendicativo o malizioso. (Phillips Brooks)

Amare è facile, ma le relazioni richiedono tempo e pazienza. Due cose che mancano a tutti. (Sanhita Baruah)

Se hai pazienza, allora avrai anche amore. La pazienza porta all’amore. (Mata Amritanandamayi)

La pazienza è il segno del vero amore. (Eknath Easwaran)

In una buona relazione è necessario perdonare, avere pazienza e aspettarsi il meglio dal nostro partner. (Rudi Zimmerer)

In amore, in ogni tipo di amore, aspettiamo. Se non posso essere la tua alba, sarò il tuo tramonto. (Rossana Condoleo)

Ogni grande amore nasce da intense sofferenze. (Ndiritu Wahome)

Non accontentarti di qualcuno solo per non restare solo. Sii paziente. Abbi fede e aspetta quello giusto. (Elizabeth Bourgeret)

Gli amanti sono pazienti e sanno che la luna ha bisogno di tempo per diventare piena. (Rumi)

Attira le persone a te perché sei gentile, paziente e comprensivo. (Germany Kent)

Per ottenere ciò che ami, devi prima essere paziente con ciò che odi. (Al Ghazali)

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà. (Louisa May Alcott)

Le relazioni, che si tratti di fidanzamenti o matrimoni, possono essere viste come l’ago e il filo. Non puoi cucire un tessuto solo con l’ago o il filo. Avrai bisogno di entrambi per iniziare. Ci vuole pazienza per infilare l’ago. Più impari la tecnica, meglio ci riuscirai in futuro. Lo stesso vale per la vostra relazione. Siate pazienti gli uni con gli altri. (Kemi Sogunle)

Ad un certo punto della vita qualcuno ti amerà più di quello che ti aspettavi. Sii paziente e impara ad aspettare perché a volte una persona paziente riceve la migliore storia d’amore. (Virginia Ramirez)

L’amore perfetto è perfettamente paziente. (Neal A. Maxwell)

Frasi sulla pazienza finita

C’è chi di pazienza proprio non ne ha, e chi invece ne è dotato in gran quantità, ma prima o poi si trova a doversi confrontare con i propri limiti: e quando la pazienza scappa, si salvi chi può! Ecco alcune delle frasi più belle da rileggere quando senti di essere arrivata quasi a perdere la calma.

Perdere la pazienza significa perdere la battaglia. (Mahatma Gandhi)

La pazienza è la capacità di nascondere l’impazienza. (Guy Kawasaki)

Una certa dose di impazienza può essere utile per stimolarci e motivarci ad agire. Tuttavia, credo che la mancanza di pazienza sia una delle principali cause delle difficoltà e dell’infelicità nel mondo di oggi. (Joseph B. Wirthlin)

Ciò che più mi fa perdere la pazienza è l’esortazione a mantenerla. (Roberto Gervaso)

La pazienza ha i suoi limiti. Portala all’estremo, ed è codardia. (George Jackson)

Perdere la pazienza nelle questioni insignificanti potrebbe portare all’interruzione di un grande progetto. (Confucio)

Molti non riescono ad affrontare la vita perché non hanno la pazienza di diventare ciò che vogliono essere. (TD Jakes)

La pazienza non è mai così importante di quando sei sul punto di perderla. (Orlando Aloysius Battista)

Man mano che le persone acquisiscono maggiore autorità, spesso sviluppano una mancanza di pazienza nell’ascoltare coloro che sono sotto di loro. Un orecchio sordo è la prima indicazione di una mente chiusa. (John C. Maxwell)

La pazienza messa troppe volte alla prova diventa rabbia. (Publilio Siro)

La pazienza è il dono della possibilità. Il tempo è solo un’illusione. Le persone mancano di pazienza, motivo per cui il tempo diventa il loro nemico. (Lionel Suggs)

Una delle espressioni dell’eccessiva dipendenza dell’Occidente dalla tecnologia può essere vista nella mancanza di pazienza nella società industriale. Quando hai a che fare con la tecnologia, tutto accade con il semplice tocco di un pulsante. Questo ti condiziona a diventare così impaziente che quando hai una crisi emotiva o personale, non permetti al tempo che la soluzione abbia effetto. Questo porta a tutti i tipi di risposte avventate, come litigi, litigi e così via. (Dalai Lama)

Frasi ironiche sulla pazienza

Per fortuna, possiamo riderci un po’ su: a volte siamo troppo pazienti, e rimanerne fregati è facilissimo, altre volte invece di pazienza non ne abbiamo proprio, e la sfuriata è dietro l’angolo. Insomma, trovare un equilibrio non è semplice. Ecco alcune frasi ironiche e divertentissime da condividere con chi spesso perde la pazienza.