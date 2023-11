Frasi sulla sopportazione, per trovare la pazienza (e la forza) di andare avanti

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Ci vuole grande coraggio per sopportare e non arrendersi davanti alle difficoltà: quando la vita ci pone davanti ostacoli che sembrano insormontabili, resistere alle avversità senza lasciarsi andare è una vera e propria prova di forza. Ma vale davvero la pena continuare a sopportare con pazienza? Forse a volte sarai stato tentato di cedere, pur sapendo che questo avrebbe significato perdere la battaglia. E, in effetti, alcune battaglie vale la pena perderle. Ma quelle più importanti, quelle dobbiamo vincerle.

Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle frasi sulla sopportazione, per trovare la motivazione giusta per andare avanti quando i momenti bui sembrano sopraffarti e temi di non farcela. Coltivare la pazienza e lo spirito di sacrificio potrebbe tornarti molto utile in futuro, ecco le citazioni famose di grandi autori che ti faranno riflettere su questo tema così importante.

Frasi sulla sopportazione

Sopportazione, la capacità di resistere con pazienza e tolleranza alle difficoltà e alle sventure della vita. Tutti noi siamo capaci di sopportare, anche se a volte serve davvero molto coraggio per farlo. E se la sofferenza è troppo grande, forse queste riflessioni profonde potranno aiutarti a superare un momento difficile.

La resistenza non è solo la capacità di sopportare una cosa difficile, ma di trasformarla in gloria. (William Barclay)

La mia forza è anche la mia resistenza. Posso sopportare qualsiasi cosa. (Urfi Javed)

Anche questa deve passare. (Hakim Sanai)

Qualunque cosa accada, ogni sfortuna deve essere vinta con la perseveranza. (Virgilio)

Nessuno vuole soffrire, ma questo è il destino di ciascuno. E alcuni soffrono di più. Non necessariamente di loro spontanea volontà. Non si tratta di sopportare la sofferenza, dipende da come la sopporti. (Andrzej Sapkowski)

A nessuno accade nulla che egli non sia formato da natura a sopportare. (Marco Aurelio)

Se riesci a imparare a sopportare il dolore, puoi sopravvivere a qualunque cosa. Alcune persone imparano ad abbracciarlo, ad amarlo. Alcuni lo sopportano affogandolo nella tristezza o costringendosi a dimenticare. Altri lo trasformano in rabbia. (Sarah J. Maas)

L’arte della vita è saper godere poco e sopportare molto. (William Hazlitt)

Le cicatrici non sono segni di debolezza, sono segni di sopravvivenza e resistenza. (Rodney A. Winters)

È più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. (Giulio Cesare)

Con la speranza, possiamo sopportare qualsiasi difficoltà. (Lailah Gifty Akita)

I limiti dei tiranni sono stabiliti dalla sopportazione di coloro che opprimono. (Frederik Douglass)

L’esempio di una sofferenza sopportata pazientemente è la più preziosa delle lezioni per un mondo tanto impaziente. (Arthur Conan Doyle)

La nostalgia è rendersi conto che le cose non erano insopportabili come sembravano allora. (Arthur Bloch)

Posso sopportare l’oscurità finché posso sperare che domani sorga un nuovo sole. (Oscar Auliq-Ice)

La prima virtù del soldato è la sopportazione della fatica, il coraggio è solo la seconda virtù. (Napoleone Bonaparte)

Sopportare la vita: questo è pur sempre il primo dovere d’ogni vivente. (Sigmund Freud)

La solitudine e l’isolamento sono cose dolorose e oltre la sopportazione umana. (Jules Verne)

Nessun dolore che soffriamo, nessuna prova che sperimentiamo è sprecata. Serve alla nostra educazione, allo sviluppo di qualità come la pazienza, la fede, la forza d’animo e l’umiltà. Tutto ciò che soffriamo e sopportiamo, soprattutto quando lo facciamo con pazienza, edifica il nostro carattere, purifica il nostro cuore, espande la nostra anima e ci rende più caritatevoli. (Orson F. Whitney)

Dolore e silenzio sono forti, e la paziente sopportazione è divina. (Henry Wadsworth Longfellow)

E San Francesco diceva: “Figlio mio caro, sii paziente, perché le debolezze del corpo ci sono date da Dio in questo mondo per la salvezza dell’anima. Sono quindi di grande merito quando vengono sopportate con pazienza”: (San Francesco d’Assisi)

La misura della tua fede è la misura del dolore che puoi sopportare. (Dan Brown)

La caratteristica più evidente di un uomo di valore: la forza di sopportazione in circostanze avverse e crudeli. (Ludwig van Beethoven)

Frasi sulla sopportazione in amore

Amare significa anche sopportare i difetti dell’altra persona, a costo di fare qualche piccolo sacrificio. Ma fino a che punto è giusto mostrare tolleranza? A volte l’amore diventa infatti sofferenza, e non è sempre facile resistere. Ecco alcune toccanti frasi sulla sopportazione in amore.

Alla fine conta quanto puoi sopportare, quanto puoi resistere. Stando insieme non facciamo del male a nessuno; da separati, ci estinguiamo. (Tabitha Suzuma)

L’amore non esiste per renderci felici. Io credo che esista per dimostrarci quanto sia forte la nostra capacità di sopportare il dolore. (Hermann Hesse)

Ogni grande amore nasce da intense sofferenze. (Ndiritu Wahome)

Credo nell’incommensurabile potere dell’amore, che il vero amore può sopportare qualsiasi circostanza e superare qualsiasi distanza. (Steve Maraboli)

L’amore resiste e trova modi per sopportare le altre cose. (Jay Woodmann)

Quante lacerazioni può sopportare un cuore prima che smetta di battere? (Stephenie Morgan Meyer)

Non è ora che, amando, ci liberiamo dall’amato e, tremanti, sopportiamo, come la freccia sopporta l’arco, per essere, nel suo volo, qualcosa di più di se stessa? (Rainer Maria Rilke)

La pazienza è una virtù e l’amore è una battaglia. Lottare l’uno per l’altra è una scelta che fai ogni giorno, ma ne vale la pena. (Anonimo)

L’amore non può essere trovato dove non esiste. C’è una differenza tra essere paziente con qualcuno e sprecare il tuo tempo. (Lillian Smith)

Il tuo amore ha fatto sì che valesse la pena aspettare qualcuno come te. (Dean Martin)

L’amore sopporta sempre, non si risente, non si vendica mai. (Mohandas Gandhi)

Il cielo ci concede la pazienza con un uomo innamorato. (Rudyard Kipling)

L’amore non conosce limiti alla sua resistenza, né fine alla sua fiducia, né estinzione della sua speranza, può sopravvivere a qualsiasi cosa. L’amore resiste ancora quando tutto il resto è caduto. (Blaise Pascal)

Nella vita coniugale, l’essenziale è la pazienza. Non l’amore, la pazienza. (Anton Cechov)

Il corso del vero amore non è mai andato liscio. (William Shakespeare)

L’amore vero richiede pazienza, perché solo attraverso il tempo possiamo scoprire se è destinato a durare. (Paulo Coelho)

Ad un certo punto della tua vita, qualcuno ti amerà più di quanto ti aspettassi. Sii paziente e impara ad aspettare, perché a volte una persona paziente riceve la migliore storia d’amore. (Virginia Ramirez)

Una vera relazione prevede litigi, fiducia, fede, lacrime, dolore, discussioni, pazienza, segreti, gelosia e amore. (Rahul Singh)

Per amore delle rose si sopportano le spine. (Anonimo)

C’è conforto nella forza dell’amore, ciò renderà sopportabile una cosa che altrimenti sconvolgerebbe il cervello o spezzerebbe il cuore. (William Wordsworth)

Per sopportare i ricordi d’infanzia di un altro, bisogna esserne innamorato. (Cesare Pavese)

La pazienza in amore è la capacità di sopportare le incertezze e le difficoltà, senza arrendersi. (Franco Fornari)

Se hai pazienza, avrai anche amore. La pazienza porta all’amore. (Mata Amritanandamayi)

Frasi ironiche sulla pazienza

Per sopportare occorre avere pazienza, e perché non prenderla un po’ meno sul serio? Abbiamo raccolto alcune divertentissime frasi per chi forse paziente non lo è proprio, per ricordare che è importante saper tollerare – ma anche saper ridere.

Sono straordinariamente paziente, a condizione che alla fine io ottenga ciò che voglio. (Margaret Thatcher)

L’alcol ti dà una pazienza infinita per la stupidità. (Sammy Davis Jr.)

La pazienza è qualcosa che ammiri nell’autista dietro di te e disprezzi in quello che ti precede. (Mac McCleary)

Ci vuole pazienza per ascoltare, e abilità per fingere che stai ascoltando davvero. (Nikhil Saluja)

C’è un limite entro il quale la pazienza finisce di essere una virtù. (Edmund Burke)

Ci sono tre segreti per vincere. Il primo segreto è avere pazienza. Il secondo è avere pazienza. E il terzo segreto, il più importante, è avere pazienza. (Chuck Tanner)

La pazienza è una virtù che non ho mai desiderato possedere. (Carlo Conti)

Come può una società che si fonda su sughi pronti, ricette di torte veloci, cene surgelate e fotocamere istantanee insegnare la pazienza ai suoi giovani? (Paul Sweeney)

È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza. Tanto più il nostro tempo è breve, maggiore è la nostra capacità di attesa. (Elizabeth Taylor)

Puoi imparare un sacco di cose dai bambini. Quanta pazienza hai, per esempio. (Franklin P. Jones)

Mi reputo abbastanza paziente anche con chi non se lo merita. L’unico problema è che a volte la mia pazienza lo è molto meno di me. (Jean-Paul Malfatti)

La fortuna bussa una sola volta, ma la sfortuna ha molta più pazienza. Laurence J. Peter)

Il segreto della pazienza è fare qualcos’altro nel frattempo. (Croft M. Pentz)

Pazienza, una forma minore di disperazione, mascherata da virtù. (Ambrose Bierce)

La pazienza è una virtù, ma io preferisco le virtù più veloci. (Roberto Benigni)

Ci sono pochissime cose in questa vita che non posso permettermi, e la pazienza è una di queste. (Larry Hagmann)

Frasi sulla pazienza persa

A volte si è impazienti per natura, altre invece si arriva al limite della sopportazione e poi si cede. Spesso, purtroppo, a rimetterci siamo proprio noi: leggiamo insieme alcune frasi profonde sulla pazienza persa, per imparare di nuovo l’arte della tolleranza.

Perdere la pazienza significa perdere la battaglia. (Mahatma Gandhi)

La mancanza di pazienza è probabilmente la causa più comune per cui si perde una partita o se ne pareggia una che si sarebbe potuto vincere. (Bent Larsen)

Ho molte domande, ma non ho la pazienza di rifletterci. (Maira Kalmann)

Ogni eroe è un Sansone. L’uomo forte soccombe agli intrighi dei deboli e dei molti, e se alla fine perde la pazienza, schiaccia entrambi e se stesso. (Arthur Schopenhauer)

Posso immaginare poche cose che mettono a dura prova la pazienza più dei lunghi giorni sprecati in attesa. (Robert Falcon Scott)

Sono pessima per quanto riguarda la pazienza. (Katherine Heigl)

La pazienza non è mai così importante di quando sei sul punto di perderla. (Orlando Aloysius Battista)

Una certa dose di impazienza potrebbe essere utile per stimolarci e motivarci ad agire. Tuttavia, credo che la mancanza di pazienza sia una dele principali cause delle difficoltà e dell’infelicità nel mondo di oggi. (Joseph B. Wirthlin)

Chi non sopporta una croce non merita una corona. (Francis Quarles)

Non ho pazienza con le persone che vogliono dirmi cosa c’è che non va. Voglio sol sentire una persona che prima mi dice la soluzione e poi mi spiega il problema. (Earl G. Graves)

L’impazienza può indurre le persone sagge a fare cose insensate. (Janette Oke)

Quando ti arrabbi, è il tempo che perdi. (Hiroko Sakai)

Non ho pazienza con chi dubita di me, per niente. (Tupak Shakur)

Chi non ha pazienza non possiede la propria anima. (Francis Bacon)

Ciò che mi fa più perdere la pazienza è l’esortazione a mantenerla. (Roberto Gervaso)

Non ho più pazienza per certe cose, non perché sia diventata arrogante, ma semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita in cui non voglio più perdere tempo con ciò che mi fa male o mi ferisce. (Meryl Streep)

La pazienza è l’arte di nascondere la propria impazienza. (Guy Kawasaki)

Ha perso la pazienza, una cosa che era fin troppo incline a smarrire. (Gail Carrier)

Non abbiamo pazienza con la vanità degli altri perché è offensiva per la nostra. (François de la Rochefoucauld)

Frasi sul sopportare gli altri

Con una vita sempre più frenetica, non è facile riuscire a mettere in pratica quella virtù che è la pazienza, soprattutto quando si tratta di sopportare le altre persone e i loro difetti. Eppure è davvero importante, perché anche gli altri avranno la nostra stessa difficoltà, e potrebbero non tollerare noi. Ecco alcune frasi per imparare la sopportazione per chi ci circonda.