Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, la foto che celebra la loro amicizia (nel ricordo di Frizzi)

Fonte: IPA Antonella Clerici e Carlotta Mantovan

Una foto che celebra una grande amicizia quella pubblicata da Antonella Clerici insieme a Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, che come di consueto hanno trascorso le vacanze estive insieme. La conduttrice sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Normandia insieme al compagno Vittorio Garrone, meta molto amata da entrambi. E non poteva mancare la foto di rito proprio con l’amica Carlotta, che come sempre l’ha raggiunta nei giorni del Ferragosto.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, la dolce foto insieme su Instagram

“E come ogni ferragosto…. Noi”: così recita la didascalia del tenero scatto insieme di Antonella Clerici e Carlotta Mantovan. Le due amiche anche quest’anno non si sono sottratte alla loro foto “di rito”, che le vede sorridenti e felici insieme in Normandia, a trascorrere i giorni di Ferragosto in compagnia l’una dell’altra.

La conduttrice Rai ha deciso di passare le sue ferie in Francia con il compagno Vittorio Garrone e con la figlia Maelle, per vivere al meglio queste giornate di relax e serenità con le persone per lei più importanti. Non poteva mancare tra queste la grande amica Carlotta, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, che da qualche tempo vive proprio in Francia. Così le due hanno deciso di condividere con i follower uno scatto dolcissimo che le ritrae insieme, entrambe con gli occhiali da sole mentre sfoggiano i loro sorrisi più belli.

Non poteva mancare il commento del grande amico Carlo Conti, che come sempre mostra il suo grande affetto alla collega e alla moglie del suo carissimo amico: “Bacio belle bimbe”, ha commentato sotto il post della conduttrice.

Non è la prima volta che le due amiche immortalano i momenti più belli della loro amicizia: anche lo scorso anno Antonella e Carlotta avevano condiviso su Instagram un bel selfie insieme, proprio nel giorno di Ferragosto. “Come ogni ferragosto insieme…. Ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono” aveva scritto Clerici a corredo dello scatto, mostrando un grande affetto anche per Stella, la figlia della coppia, per lei come una nipotina acquisita.

Il rapporto d’amicizia con Carlotta Mantovan

La scomparsa di Fabrizio Frizzi nel 2018 ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha amato di più: Carlotta Mantovan ha dovuto ricostruire il suo mondo da zero, ripartendo dall’amore di Stella, il frutto del loro amore, che nei momenti più difficili è stata la sua ancora di salvezza.

Fabrizio e Carlotta si conobbero durante l’edizione 2001 di Miss Italia: lei non vinse (arrivò seconda), ma quella partecipazione al concorso di bellezza cambiò la sua vita perché conobbe l’amore più grande. Con il conduttore fu subito un colpo di fulmine, poi nel 2013 nacque la loro bambina e l’anno dopo decisero di sposarsi. Ma il destino ha deciso di strappare via troppo presto Fabrizio dall’amore della sua famiglia e dall’affetto dei suoi amici più cari.

Tra questi anche Antonella Clerici, che lo ha sempre considerato come un fratello e che proprio a Carlotta è rimasta accanto nei momenti più difficili, lasciando che l’amicizia lenisse le ferite più profonde. “Ci vediamo anche in vacanza – aveva raccontato a Oggi qualche tempo fa -. Lei è stata forte nel riprendere in mano la sua vita e Stella cresce bene. È una bambina bellissima di straordinaria intelligenza. Suona il pianoforte, canta. Credo sia destinata al mondo dello spettacolo. Somiglia a Fabrizio nel modo di essere”.