“Verissimo”, Carlotta Mantovan e il futuro di Stella: “È lei il motore della mia vita”

Un pomeriggio di grandi emozioni quello del salotto di Verissimo, che ha visto tra i suoi protagonisti Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi ha parlato con Silvia Toffanin dell’amore con il conduttore, della figlia Stella e di tutto quello che il marito ha lasciato loro. La giornalista è stata accolta dal pubblico con un grandissimo applauso, che ha racchiuso tutto l’affetto del pubblico per Frizzi.

Carlotta Mantovan, il ricordo di Fabrizio Frizzi

Si era ripromessa di non versare neanche una lacrima e così è stato: Carlotta Mantovan è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e si è lasciata andare a un dolcissimo ricordo del suo grande amore, Fabrizio Frizzi, senza cedere alla commozione. “Cerco di fare una vita appieno e di andare avanti con positività. Mi dicono che qui piangono a tutti, ma io non voglio piangere perché ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per lei”, ha esordito.

Nonostante gli occhi che luccicavano e la voce che ogni tanto si spezzava, la giornalista ha parlato del marito, scomparso nel 2018, che oggi continua a vivere nei suoi gesti quotidiani e in Stella, che somiglia al papà in tantissimi aspetti. “Lei ha il sorriso, la gioia, l’affabilità di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio, lei ha preso il meglio di me e di lui. Noi parliamo sempre di Fabrizio a casa, guardiamo un campo di fiori gialli e salutiamo papà perché era il suo colore preferito”.

Carlotta ha regalato a Fabrizio la gioia della paternità, e nonostante la sua scomparsa continua a vivere nei ricordi della loro piccola: “Stella è stata una bambina voluta, desiderata, Fabrizio avrebbe voluto figli anche prima ma io ho voluto aspettare perché volevo andare avanti con il mio lavoro e poi è arrivata nel momento opportuno. Fabrizio era un papà dolcissimo, Stella si ricorda tutto di lui, di quando suonava il piano insieme a lei, dei piccoli gesti, le cose che guardavano insieme”, ha raccontato.

Poi, con gli occhi velati di commozione, ha aggiunto: “Il nostro è stato un amore immenso, nonostante la differenza di età. Lui diceva che ero la sua nevicata, quando nevica la neve non la puoi fermare”.

Carlotta Mantovan, la scelta di trasferirsi in Francia e il futuro di Stella

Per Carlotta Mantovan la figlia Stella è sempre stata la sua ancora di salvezza, quando tutto sembrava perduto: “Stella ha nove anni ma è molto matura per la sua età. Condividiamo tutto. Lei è la mia forza, il motore della mia vita“.

Oggi la giornalista e la piccola vivono in Francia, una scelta dettata dalla voglia di staccare da tutto e tutti, come ha ammesso a Silvia Toffanin: “È stata una scelta difficile, presa non radicalmente. Non ho detto: ‘Ora vado via’. Dovevo prendermi cura di me e di Stella, dovevo fare una pausa dalla mia vita romana e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, ho compiuto un cammino che mi ha fortificato”, ha confessato. “Stella è fantastica, la mia famiglia è lei quindi potremmo spostarci ovunque e staremmo sempre bene”.