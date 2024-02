Rita Dalla Chiesa, chi è stato il suo primo marito

Fonte: IPA Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa è uno dei volti noti della televisione italiana più amati di sempre. La conduttrice televisiva, infatti, è stata al timone, per molti anni, di una trasmissione di grande successo come Forum, entrando quotidianamente nelle case di milioni di italiani. La presentatrice tv è nota anche per la storia d’amore con il compianto Fabrizio Frizzi, durata svariati anni. Ma, prima del legame amoroso con il presentatore televisivo, Rita Dalla Chiesa è stata sposata con Roberto Cirese e da lui ha avuto l’amata figlia Giulia Cirese. Poco è noto sul conto del primo ex marito della conduttrice televisiva, che è sempre rimasto lontano dalle luci della ribalta.

Roberto Cirese, chi è l’ex marito di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa ha avuto due grandi amori nella sua vita. Con Fabrizio Frizzi la conduttrice televisiva è stata legata per ben dieci anni. Ma prima ancora, la presentatrice tv è stata sposata con Roberto Cirese, suo primo marito, non noto al pubblico televisivo. Sull’ex consorte di Rita Dalla Chiesa poco è noto. Infatti le informazioni diffuse sul suo conto sono davvero poche. Si sa che è un ufficiale dei Carabinieri, proprio come il compianto padre della conduttrice televisiva, eroe della lotta contro la Mafia, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Ma l’uomo è anche un musicista molto appassionato di jazz, passione trasmessa anche alla figlia Giulia Cirese. Rita Dalla Chiesa e Roberto Cirese sono convolati a nozze nel corso degli anni settanta e dal loro matrimonio è arrivata la figlia della conduttrice televisiva. Non è nota né la data precisa delle nozze, né quella in cui i due decisero di separarsi.

Nel 1985, però, Rita Dalla Chiesa conobbe Fabrizio Frizzi, visto che i due, insieme, presentarono uno show televisivo: Pane e marmellata. Si trattava di una produzione per bambini, andata in onda su Rai Due. Da quest’impegno lavorativo nacque il secondo grande amore di Rita Dalla Chiesa, che, in seguito, sposò proprio Fabrizio Frizzi, in seconde nozze.

Fabrizio Frizzi, il secondo marito di Rita Dalla Chiesa

Se su Roberto Cirese, primo marito di Rita Dalla Chiesa, poco è noto, il secondo matrimonio della conduttrice televisiva è stato molto di più sotto la luce dei riflettori, visto che si trattava dell’unione di due amati volti della televisione italiana. Infatti, dopo la separazione dall’ufficiale dei Carabinieri, la presentatrice tv sposò Fabrizio Frizzi, compianto conduttore televisivo.

I due i sarebbero conosciuti nello studio televisivo di una trasmissione co-condotta e sono convolati a nozze nel 1992 dopo anni d’amore. La coppia aveva dieci anni di differenza ma viveva un amore sconfinato. In seguito, però, anche questa storia d’amore è arrivata al capolinea e la separazione è arrivata nel 1998 e il divorzio nel 2002.

Il legame affettivo tra i due ex coniugi, però, non si è mai interrotto e la conduttrice televisiva è stata molto vicina all’ex marito nel periodo della sua malattia. L’amata conduttrice televisiva ha spesso definito Fabrizio Frizzi come un amico, dopo la fine del loro matrimonio, e anche per la nuova moglie di lui, Carlotta Mantovan, Rita Dalla Chiesa ha sempre avuto sempre parole piene d’affetto e stima.