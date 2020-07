Carlotta Mantovan bellissima senza trucco. E sorride grazie alla piccola Stella

editato in: da

Carlotta Mantovan senza trucco con un sorriso stupendo: il selfie appena descritto, pubblicato lunedì 20 luglio dalla moglie di Fabrizio Frizzi, è incantevole. La ex modella, oggi giornalista e conduttrice televisiva, appare radiosa e rilassata.

Tra i motivi che la spingono a sorridere c’è senza dubbio la piccola Stella – la cui manina compare nello scatto sopra citato – la bimba nata nel 2013 dalla relazione con il compianto presentatore Rai, conosciuto dietro le quinte di Miss Italia (la Mantovan partecipò nel 2001, conquistando il secondo posto e ottenendo la fascia di Miss Deborah).

Da allora sono passati tanti anni e, come sopra ricordato, tra lei e il conduttore è nato un amore speciale, che ha portato alla nascita di una figlia. Un amore che, nonostante il dramma della dipartita di Fabrizio Frizzi due anni fa, continua a dare a Carlotta tantissima forza.

La splendida 37enne – Carlotta è nata a Mestre il giorno di Santo Stefano del 1982 – è in ottimi rapporti con Rita Dalla Chiesa e, come dimostrano gli scatti che pubblica su Instagram, sta passando del tempo di vera qualità con la sua piccola.

La foto sopra ricordata le ritrae assieme, molto probabilmente al mare, con un meraviglioso cielo azzurro sullo sfondo, sereno e luminoso come il sorriso della Mantovan. In uno scatto precedente, invece, si vedono le scarpe da trekking di mamma e figlia ordinatamente appoggiate su un muretto in mezzo al verde, istantanea, come si può leggere nella caption, di una domenica di relax passata fianco a fianco.

Questi momenti speciali fanno davvero bene a Carlotta che, anche in diversi post, si mostra bellissima al naturale e con un taglio di capelli sbarazzino, perfetto per l’estate. Non c’è che dire: la moglie di Fabrizio Frizzi – che per la stagione 2020/2021 non tornerà alla guida di Tutta Salute – è un esempio di forza e resilienza, un punto di riferimento da considerare quando si parla di quella capacità che le donne hanno di rialzarsi con il sorriso e di valorizzare quanto hanno attorno.

Nel caso della Mantovan, si parla ovviamente di Stella, centro nevralgico della sua esistenza, e di amici come Antonella Clerici, che in questi anni non l’hanno mai abbandonata.