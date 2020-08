Carlotta Mantovan si allontana dalla tv e riparte dalla figlia Stella

editato in: da

In questi caldi giorni d’estate, Carlotta Mantovan e sua figlia Stella si stanno godendo momenti di puro relax immerse in paesaggi da sogno, circondate dalla natura. E proprio di recente la conduttrice ha annunciato la sua decisione: è arrivato, per lei, il momento di prendersi una pausa dalla tv.

Carlotta Mantovan ha vissuto istanti difficilissimi, dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. La sua forza più grande è stata la piccola Stella, la figlia nata dalla sua relazione con l’amatissimo conduttore tv: al suo fianco, ha ritrovato il sorriso e il desiderio di andare avanti, nonostante le avversità. Anzi, la Mantovan ha anche avuto la possibilità di ritagliarsi un piccolo ruolo in televisione, alla guida del programma Tutta Salute in onda su Rai3, accanto al collega Michele Mirabella. Ma negli ultimi giorni è arrivata, inattesa, una notizia che ha sorpreso tutti.

Con l’annuncio dei nuovi palinsesti Rai, i fan hanno notato che la trasmissione di Carlotta è stata cancellata e non compare più nella prossima stagione televisiva. C’è chi ha pensato subito ad un allontanamento da parte dell’emittente, ma è stato il settimanale Oggi a fare chiarezza: si è trattata di una decisione della Mantovan, che ha compiuto una precisa scelta con l’intenzione di dedicare i prossimi mesi interamente alla figlia.

Stella sta infatti crescendo, e mai come in questo periodo ha bisogno di una figura di riferimento che la segua con amore e costanza. Così, la conduttrice ha deciso di allontanarsi momentaneamente dai suoi impegni televisivi e fare la mamma a tempo pieno. I fan possono dunque dire addio (almeno per un po’) a Tutta Salute: mentre Michele Mirabella torna al timone di Elisir assieme a Benedetta Rinaldi, la Mantovan sarà assente dal prossimo palinsesto Rai.

Potremo però vederla su Instagram, dove di recente è tornata ad essere più presente. Carlotta sta pubblicando bellissime foto della sua estate in compagnia della figlioletta, splendidi scatti in cui notiamo, come prima cosa, il suo radioso sorriso e una ritrovata serenità che sprigiona dal suo sguardo. Sui social, la reazione dei follower si è fatta subito sentire: sono tantissimi i commenti che riscaldano il cuore della Mantovan, tra cui quelli dei suoi amici più cari, come Antonella Clerici e Rita Dalla Chiesa.