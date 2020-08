Antonella Clerici, in bikini e senza trucco nella natura: la foto su Instagram

editato in: da

Antonella Clerici al mare: su Instagram prova costume superata

Antonella Clerici è radiosa più che mai: con il suo selfie al naturale si è mostrata senza trucco e senza filtri, mentre si gode il sole in giardino e le sue vacanze in famiglia. La foto su Instagram ha collezionato ben più di 32.000 “mi piace” ed è stata scattata ad Arquata Scrivia, nella straordinaria Liguria, luogo nel quale la conduttrice convive con il suo amatissimo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

“Di sole e di verde” e tante emoticons fanno da cornice allo scatto ormai virale, ricevendo così le reazioni di tanti colleghi, tra le quali quelle di Mara Venier, della nota pasticcera Ambra Romani e del famoso pizzaiolo Gino Sorbillo, questi ultimi due spesso ospiti a La Prova del Cuoco quando era la Clerici a condurlo: i loro commenti hanno una cosa in comune, ovvero sottolineare la bellezza straordinaria di Antonella. E tra i tanti mi piace c’è stato anche quello di Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta.

Non è la prima volta che la Clerici spiazza tutti sui suoi social, sono qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto di quando aveva 16 anni, con lo sguardo languido e sognante. Seppur il tempo sia passato, Antonella sembra ancora quella giovane ragazza piena di vita, dai lineamenti dolci e bellissimi, con i biondi boccoli che le incorniciano il viso ancora oggi, diventando un vero e proprio tratto distintivo del suo aspetto negli anni.

Il post su Instagram ha conquistato anche migliaia di ammiratori della conduttrice, che hanno anche espresso, tra i commenti, il loro desiderio di rivederla presto in televisione. D’altronde, tutti attendono con ansia il nuovo appuntamento televisivo di Antonella, che finalmente tornerà in onda su Rai 1 con la sua nuova trasmissione culinaria È sempre mezzogiorno, che andrà a sostituire la storica La Prova del Cuoco, che ormai non si farà più.

Il nuovo programma prenderà il via lunedì 21 settembre e dovrebbe essere trasmesso dalle ore 12.30 alle 13.30 e punterà l’attenzione sulle signore che hanno voglia di cimentarsi con il mondo culinario. Si tratterà, dunque, di un format nuovo e più dinamico, che coinvolgerà molto di più il pubblico a casa.