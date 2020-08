Antonella Clerici a 16 anni: lo scatto d’annata su Instagram è un incanto

editato in: da

Antonella Clerici: amore, figlia, carriera

L’estate che Antonella Clerici sta vivendo è davvero speciale. La conduttrice è infatti pronta a partire con il suo nuovo programma, il cooking show È Sempre Mezzogiorno. In questi giorni in Liguria per le vacanza con famiglia e amici, la meravigliosa conduttrice condivide spesso dettagli delle sue giornate – e dei ricordi privati e lavorativi – sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 800mila persone.

Tra gli ultimi dettagli in merito è possibile citare una splendida foto in bianco e nero, uno scatto che ritrae Antonella Clerici a 16 anni. Il primo piano stretto, focalizzato sui meravigliosi occhi di una delle donne che hanno fatto la storia della tv negli ultimi decenni, risale ai tempi in cui la Clerici era una studentessa del Liceo Classico nella sua città natale, Legnano.

Pochi anni dopo, la futura conduttrice di tanti programmi di successo – che ha dato il via alla sua folgorante carriera raccontando agli italiani le imprese dei loro beniamini sportivi nel programma Dribbling – si sarebbe iscritta a Giurisprudenza.

“When I was young… 16 anni”: queste le poche e semplici parole scelte dalla Clerici per accompagnare il bellissimo scatto che, come tutte le sue foto, è stato accolto con numerosi commenti e like.

Tra questi è possibile citare l’apprezzamento di Elena Sofia Ricci, così come il commento di Enrico Mentana. La ex conduttrice de La Prova del Cuoco, classe 1962, ha svelato anche che la caption non è casuale: si tratta infatti del primo verso di Logical Song, brano dei Supertramp e canzone uscita proprio nel periodo in cui Antonella Clerici era adolescente.

Non c’è che dire: da ragazza Antonella Clerici era a dir poco stupenda! Di anni da quella foto ne sono passati tanti e, oggi come oggi, la giovane piena di sogni di quella foto è diventata una donna forte, una professionista di successo e, prima di tutto, una mamma e una compagna innamorata.

La vita di Antonella Clerici è infatti illuminata dall’amore di Maelle, la figlia che ha avuto nel 2009 dall’ex Eddie Mertens, e da quello di Vittorio Garrone, petroliere al suo fianco ormai da diversi anni e con il quale condivide la vita nella meravigliosa cornice dell’ormai celebre casa di campagna di Arquata Scrivia.