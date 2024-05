Fonte: IPA Vladimir Luxuria conduce Isola dei Famosi

Altro colpo durissimo, per L’Isola dei Famosi, che ora rischia veramente tutto. Dopo il ritiro di Joe Bastianich, uno dei naufraghi di punta di quest’edizione, il gioco è tutto da rifare. Anche sotto il punto di vista della programmazione, che viene nuovamente stravolta per lasciare spazio a un altro programma e per sottoporla a un’analisi auditel che potrebbe determinare la conferma – o la cancellazione – del doppio appuntamento. La strada di Vladimir Luxuria appare più in salita che mai, dato che alla conclusione del reality non manca poi molto.

Perché Isola dei Famosi cambia giorno

La prossima diretta di Isola dei Famosi è prevista per il 19 maggio. Una collocazione insolita per il programma, che non era mai andato in onda alla domenica e che prova così a prendersi una nuova fetta di pubblico che non aveva ancora sperimentato. Il cambio di palinsesto si è reso necessario in vista del ritorno in onda di Io Canto, con la conduzione di Michelle Hunziker. Il reality trova così spazio in una delle prime serate più difficili e storicamente meno seguite dell’intera programmazione settimanale. Si tratta quindi di un banco di prova, per lo show di Vladimir Luxuria, e proprio da questi risultati dipende il raddoppio atteso per la settimana successiva.

Sembra invece certa la messa in onda di mercoledì 22 maggio, in un prime time che il reality non aveva mai provato e che potrebbe riservare delle nuove sorprese. La collocazione del lunedì è ormai persa in favore del debutto di Io Canto, mentre quella della domenica dipende dai risultati d’ascolto registrati nella prima serata del 19. Insomma, un esame continuo per il reality la cui conclusione è attesa per giugno.

L’ultimo ritiro e i dubbi sulla durata

Si è spesso parlato di una chiusura anticipata, anche se le indiscrezioni sono rimaste tali e non ci sono state conferme che abbiano dato un seguito alle voci. Di certo, non è un’edizione facile visti i continui cambiamenti e i molteplici ritiri, ultimo dei quali quello di Joe Bastianich che ha deciso di lasciare l’Honduras dopo dei seri problemi fisici che gli hanno impedito di continuare. Una perdita grandissima per il programma, che aveva basato moltissime delle sue dinamiche sulla personalità dell’imprenditore americano, e che ora deve ricominciare tutto da capo.

Probabilmente non bastano i nuovi sbarchi, tra cui quello del comico Dario Cassini, da un lato perché il gruppo iniziale è già rodato e dall’altro perché manca troppo poco alla finale anche solo per pensare di risollevare le sorti del programma. Non è un mistero che si stia pensando a un ritorno al timone di Ilary Blasi, ma non per questa stagione. L’ex conduttrice potrebbe tornare alla guida del reality già dalla prossima edizione ma, chiaramente, tutto rimane ristretto nel campo delle indiscrezioni.

L’operazione rinnovamento non ha quindi funzionato, e nemmeno l’intento di introdurre Sonia Bruganelli come opinionista e volto conosciuto dal pubblico. L’Isola dei Famosi non è il Grande Fratello e qui le dinamiche dipendono da contesti completamente diversi: il risultato è un successo a metà. Se di successo si può parlare.