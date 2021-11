Chi è Matteo, il nuovo tronista di Uomini e Donne

È arrivato un nuovo giovane tronista a Uomini e Donne, pronto ad intraprendere un percorso che, potenzialmente, potrà portarlo ad innamorarsi e a trovare la donna della sua vita. Si chiama Matteo Ranieri e non è un volto sconosciuto al pubblico del programma. Già in passato, infatti, ha partecipato allo show in altre vesti.

Matteo accetta la proposta della De Filippi: è lui il nuovo tronista

Classe 1992, Matteo ha soli 29 anni, è nato a Genova ed è cresciuto in una famiglia numerosa a cui, ha dichiarato, è profondamente legato. Dal video di presentazione, inoltre, appare immediatamente ben chiaro il suo amore per gli animali e per i suoi cani. Un valore che lo accomuna alla padrona di casa Maria De Filippi.

Nella vita, Matteo è un lottatore professionista e lavora in un’azienda che produce e vende infissi. A differenza di ciò che il suo aspetto potrebbe suggerire, è estremamente timido e non dichiara di avere mire nel mondo dello spettacolo.

L’emozione, per lui, è tanta. Convocato in una puntata di Uomini e Donne ha ricevuto la proposta di diventare tronista a sorpresa, con tante manifestazioni di stima. Nonostante la commozione, alla richiesta della De Filippi di intraprendere questo nuovo percorso ha titubato ad accettare, per timore di non essere adatto e di fare brutta figura. È stata la presentatrice poi a convincerlo a fare almeno un tentativo.

Matteo, da corteggiatore a tronista: il suo passato

Matteo Ranieri, nonostante la grande timidezza, non è un volto nuovo nello studio di Uomini e Donne. È infatti già stato corteggiatore quando sul trono sedeva Sophie Codegoni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Riuscì, in quell’occasione, a conquistare il pubblico e non solo.

Sotto una cascata di petali rossi, Sophie dichiarò di provare qualcosa per Matteo e, mano nella mano, lasciarono insieme il programma. Tuttavia la loro storia è durata ben poco e, anzi, sembrerebbe essere finita nel peggiore dei modi, con astio e incomprensioni.

Ora Matteo ha l’occasione per prendersi la sua rivincita e incontrare una donna che gli faccia veramente battere il cuore e che sia disposta a condividere con un lui un tratto di vita insieme. Tra le numerose corteggiatrici che scenderanno per lui, riuscirà a trovare il vero amore?