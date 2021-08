U&D, Sophie Codegoni al centro delle polemiche: “Ha mentito a tutti”

editato in: da

Chi è Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne

Sophie Codegoni continua a essere al centro delle polemiche e a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne non era stata risparmiata dalle critiche poco dopo l’uscita dal date show più famoso del piccolo schermo per la sua rottura lampo con Matteo Ranieri, la sua scelta.

Oltre a essere salita agli onori delle cronache rosa di recente per un chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, la giovane Sophie aveva già fatto discutere a causa della storia con Matteo, la sua scelta a Uomini e Donne. La loro relazione infatti è durata quasi quanto un battito di ciglia, concludendosi a causa della troppa distanza e del lockdown, che aveva imposto nuove restrizioni e quindi un severo divieto di spostamento.

Fin da subito le motivazioni addotte dalla coppia ai fan del programma sono sembrate piuttosto deboli e senza fondamento. I dubbi dei telespettatori oggi sembrano trovare un riscontro da un commento su Instagram dell’esperto di cronaca rosa Investigatore Social: “Ha mentito a tutti“, ha scritto la pagina di gossip nelle storie rispondendo alle curiosità dei fan, aggiungendo “Soprattutto a Raffaella Mennoia“, la storica capo-redattrice del trono classico, nonché collaboratrice di fiducia di Maria De Filippi.

Secondo l’esperto di gossip, l’unico scopo della Codegoni sarebbe stato quello di ottenere successo immediato e non trovare l’amore all’interno del date show. Questo episodio andrebbe a sostenere la volontà di cambiamento di Maria De Filippi, che in una recente intervista al settimanale Oggi ha dichiarato che negli ultimi anni i partecipanti si sono mostrati sempre più interessati a intraprendere la carriera da influencer piuttosto che trovare il grande amore della loro vita.

La conduttrice per la prossima edizione sta infatti optando per ragazzi e ragazze che non abbiano l’ossessione dei social network: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, aveva dichiarato.

Nel frattempo il nome di Sophie Codegoni è venuto fuori proprio di recente riguardo un noto reality show, il Grande Fratello Vip: pare che Alfonso Signorini per questa sesta edizione stia pensando proprio all’ex tronista per completare la rosa di concorrenti che andrà ad animare il bunker di Cinecittà.