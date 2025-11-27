L'ex Miss Universo italiana avrebbe un nuovo amore: come lei, anche l'attaccante della Fiorentina è reduce da una dolorosa rottura

Sembra sia nata una nuova coppia Vip, quella composta da Virginia Stablum e Moise Kean. La notizia sta serpeggiando nei meandri del mondo del gossip, sottolineando come tutto stia avvenendo con grande discrezione. La modella e influencer trentina sarebbe ormai parte della quotidianità dell’attaccante di Fiorentina e Nazionale. Che possa donargli un po’ di serenità extra da portare in campo?

La vita privata di Moise Kean

Nonostante sia un personaggio decisamente noto e riconoscibile, Moise Kean non ha mai apprezzato gettare la propria vita privata sotto i riflettori. Sono poche le informazioni sul suo conto al di fuori del campo.

Sappiamo che fino a un anno fa era impegnato con Nif Brascia. La giovane ragazza, di origini thailandesi, è divenuta madre di suo figlio Marley. Il piccolo ha oggi due anni ma i suoi genitori sono separati.

Riservato al punto che alcuni suoi compagni di squadra ignoravano fosse divenuto padre. Un atteggiamento del quale ha avuto modo di parlare a Sport Week: “Non so perché non lo sapessero. Non mi piace andare in giro a dire le mie cose. Sono molto privato”.

Non stupisce, dunque, che questa nuova frequentazione sia tenuta al riparo dagli scatti dei fotografi e dai feed Instagram. Per individuare le ragioni di tutto ciò, forse occorre scavare a fondo, svelando il tema del suo passato familiare complesso:

“A me è mancata la figura paterna, quindi con mio figlio cerco di costruire un rapporto solido. M’impegno per non fargli mancare nulla. È importante che sappia fin da ora che io ci sarò sempre, per aiutarlo e dargli un consiglio”.

Chi è Virginia Stablum

Nata a Trento da madre tedesca e padre nigeriano, Virginia Stablum è un personaggio ben noto del mondo dello spettacolo. Basti pensare che nel 2022 ha conquistato il titolo di Miss Universe Italy.

Classe 1998, dunque due anni più grande di Kean (quasi precisamente, essendo entrambi di febbraio), aveva provato ad aprire le porte della TV grazie a Uomini e Donne.

Era una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante, che però non l’aveva portata fino alla scelta finale. In seguito il grande trampolino, quello di Miss Universo e poi il mondo social e una storia importante con Luca Vezil, ex storico di Valentina Ferragni.

Tra i due è però del tutto finita, anche se non da moltissimo. A distanza di mesi, sembra che il suo cuore sia finalmente tornato a battere per qualcuno. Entrambi mantengono il totale riserbo in merito alle indiscrezioni. Conoscendo lui, sarà molto complesso ottenere qualche scatto di coppia. Non che il calciatore sia estraneo al mondo dei social, anzi. Così come l’amico e collega Leao, è particolarmente attivo su diverse piattaforme. Da qui a gettare sul luce sul suo privato, però, ce ne passa. Staremo a vedere se lei riuscirà a “contagiarlo” un po’.